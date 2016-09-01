عاجل:إصابة رجل أمن خلال اعتداء خطير على سياح أجانب داخل مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء

شوف تيفي:م غ
علمت "شوف تيفي"،أن 3 سياح أجانب تعرضوا مساء اليوم الثلاثاء،لاعتداء مسلح من طرف شخص مجهول داخل ساحة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.
و تعود تفاصيل الحادث،حسب مصدر خاص لـ"شوف تيفي"،عندما كانت عائلة هولندية تتجول بفضاءات مسجد الحسن الثاني ،لتتفاجأ بشاب يعترض سبيلهم محاولا سرقتهم بعد تهديدهم بالسلاح الأبيض .
و يضيف مصدرنا أن رجل أمن تدخل بعد معاينته الواقعة ،حيث أصيب على مستوى فخده بالسلاح الأبيض.
و قد تم نقل الشرطي، إلى مستعجلات ابن رشد بالدار البيضاء لتلقي العلاجات الضرورية ، فيما تمكنت المصالح الأمنية من توقيف الجاني و بحوزته السلاح الأبيض.
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