عاجل:إصابة رجل أمن خلال اعتداء خطير على سياح أجانب داخل مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء

علمت ''شوف تيفي''،أن 3 سياح أجانب تعرضوا مساء اليوم الثلاثاء،لاعتداء مسلح من طرف شخص مجهول داخل ساحة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي"،أن 3 سياح أجانب تعرضوا مساء اليوم الثلاثاء،لاعتداء مسلح من طرف شخص مجهول داخل ساحة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.

و تعود تفاصيل الحادث،حسب مصدر خاص لـ"شوف تيفي"،عندما كانت عائلة هولندية تتجول بفضاءات مسجد الحسن الثاني ،لتتفاجأ بشاب يعترض سبيلهم محاولا سرقتهم بعد تهديدهم بالسلاح الأبيض .

و يضيف مصدرنا أن رجل أمن تدخل بعد معاينته الواقعة ،حيث أصيب على مستوى فخده بالسلاح الأبيض.

و قد تم نقل الشرطي، إلى مستعجلات ابن رشد بالدار البيضاء لتلقي العلاجات الضرورية ، فيما تمكنت المصالح الأمنية من توقيف الجاني و بحوزته السلاح الأبيض.