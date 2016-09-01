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بن كيران : ''الكوافور في باريس والفيلات..هافين مشاو فلوسكم آلمغاربة''
بتاريــخ : 4 أكتوبر 2016 / 19:32 بن كيران : الكوافور في باريس والفيلات..هافين مشاو فلوسكم آلمغاربة | بوليتيك
بن كيران : ''الكوافور في باريس والفيلات..هافين مشاو فلوسكم آلمغاربة''
قال عبد الإله بن كيران في المهرجان الخطابي المنظم في هذه الأثناء بمدينة طنجة، أن''إلإنتخابات الجزئية والمحلية ل 2015 حسمت الإنتخابات التشريعية ل 2016 لكن للتماسيح والعفاريت رأي أخر''.

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قال عبد الإله بن كيران في المهرجان الخطابي المنظم في هذه الأثناء بمدينة طنجة، أن"إلإنتخابات الجزئية والمحلية ل 2015 حسمت الإنتخابات التشريعية ل 2016 لكن للتماسيح والعفاريت رأي أخر".

وطالب بن كيران الحاضرين في مهرجان حزبه الخطابي، بمنحه 4 أو 5 مقاعد إن أرادوه العودة لرئاسة الحكومة، متهما خصومه السياسيين بالكذابين.

وهاجم بن كيران من تحدث عن أن وزرائه بدلوا منازلهم بفيلات فاخرة، مؤكدا أنهم مازالوا في "بارتماتهم" الأصلية قبل الإستوزار، كما ناقش عرس وزيره بوليف مكذبا في الآن ذاته "كرائه لطائرة كبيرة في إنتخابات هذه السنة".

وتابع بن كيران أنه يكفيه فخرا، أنه أشرك الآباء مع الأبناء المنخرطين في الضمان الإجتماعي، مصرحا أنه يرغب في أن يغادر منصبه ويرتاح، لكنه يخاف من وصول بعض الأمناء العامين للحكومة، "اللي الكوافور في باريس والفيلات ...فين غادي يمشيو فلوسكم المغاربة".

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