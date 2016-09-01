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بنكيران: الملك كيعطيني الطيارة وأنا فرحان
بتاريــخ : 4 أكتوبر 2016 / 19:30 بنكيران: الملك كيعطيني الطيارة وأنا فرحان | بوليتيك
بنكيران: الملك كيعطيني الطيارة وأنا فرحان
نفى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران الأخبار المتدوالة بخصوص استخدامه لطائرة في تنقلاته خلال الحملة الانتخابية الحالية.

"شوف تيفي"

نفى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران الأخبار المتدوالة بخصوص استخدامه لطائرة في تنقلاته خلال الحملة الانتخابية الحالية.

وقال بنكيران في كلمته التي يلقيها في هذه اللحظات بمدينة طنجة، إن الطائرة الوحيدة التي يستخدمها رفقة وزارئه هي تلك التي يتنقل بها إلى الملك محمد السادس.

وأضاف بنكيران "سيدنا كيعطيني الطيارة وأنا فرحان".

واستغل بنكيران الفرصة ليوجه كذلك انتقادات لاذعة لمنافسه حزب الأصالة والمعاصرة، مطالبا أبناء مدينة طنجة بالتصويت لحزبه وتمكينه من أربعة مقاعد على الأقل في الانتخابات التشريعية خلال السابع من أكتوبر قائلا " بغيتكم تبردو لي الغدايد ديالي".

 

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المغرب شوف تيفي بنكيران حزب العدالة والتنمية الحملة الانتخابية

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