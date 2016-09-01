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بتاريــخ : 4 أكتوبر 2016 / 19:29 الإطاحة بأكبر مروجة للخمور والمعجون في مراكش..وها كيفاش | حوادث و حقوق
الإطاحة بأكبر مروجة للخمور والمعجون في مراكش..وها كيفاش
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، اليوم الثلاثاء، من إيقاف مروجة لمسكر ماء الحياة ومخدر المعجون والتي كانت موضوع بحث على الصعيد الوطني.

"شوف تيفي"

 تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، اليوم الثلاثاء، من إيقاف مروجة لمسكر ماء الحياة ومخدر المعجون والتي كانت موضوع بحث على الصعيد الوطني.

 وحسب مصادر محلية مراكشية فقد تم اعتقال المعنية بالأمر على مستوى دوار العسكر، وأسفر التفتيش الذي قامت به المصالح الأـمنية بمنزلها على حجز 200 لتر من مسكر ماء الحياة و25 غرام من مخدر المعجون.

وأضافت المصادرذاتها بأنه تم وضع الموقوفة تحت تدابير الحراسة النظرية، بينما ما تزال الأبحاث جارية لاعتقال شركاء آخرين لها.

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