الخلفي يقدم آخر مشروع متعلق بالاتصال السمعي البصري في آخر الولاية الحكومية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 72.16 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 66.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

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صادق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 72.16 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 66.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.155 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، قدمه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب اجتماع المجلس، إن مشروع هذا القانون يرمي إلى إعادة إدراج عدد من التعريفات وكذا إعادة إدراج الصلاحيات التي خولها القانون رقم 77.03 لفائدة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلقة بتخصيص الترددات الراديو كهربائية لفائدة القطاع السمعي البصري.

وأضاف أن مشروع القانون ينص أيضا على تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 77.03، كما تم تغييره وتتميمه، وذلك لتلافي حرمان بعض مصالح الدولة، من الاستفادة من استعمال واستغلال بعض أشرطة الترددات التي رخص بها الاتحاد الدولي للاتصالات، زيادة على الخدمات السمعية البصرية.

كما صادق المجلس، يضيف الخلفي، على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 533-16-2 الصادر في 29 من شوال 1437 (03 غشت 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

وينص هذا المرسوم على أنه يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 11 غشت 2016، إلا أنه من أجل ضمان استمرارية عمل المديريات التابعة لهذه الوزارة، يقترح مشروع المرسوم تمديد تاريخ سريان مفعول المرسوم رقم 533-16-2 إلى غاية فاتح يناير 2017.

وأضاف الوزير أن المجلس وافق أيضا على الاتفاق المنشئ للمنظمة الدولية للسياحة المستدامة والقضاء على الفقر، الموقع بسيول في 28 مارس 2016، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة أنشئت عام 2004 في إطار مبادرة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر التي أطلقتها المنظمة العالمية للسياحة خلال مؤتمر قمة التنمية المستدامة، الذي عقد بمدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا في شهر غشت 2002.