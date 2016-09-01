بنكيران يفتتح مهرجانه الخطابي بطنجة بالرقص على البندقية

بدأ رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الاله بنكيران مهرجانه الخطابي في هذه الأثناء بطنجة بالرقص على البندقية، حيث افتتحت المهرجان فرقة خاصة تمثل التراث الشمالي للبلاد.

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بدأ رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الاله بنكيران مهرجانه الخطابي في هذه الأثناء بطنجة بالرقص على البندقية، حيث افتتحت المهرجان فرقة خاصة تمثل التراث الشمالي للبلاد.

الأمين العام للبيجيدي لم يتوانى في أخذ البندقية وبدأ في الرقص أمام أنظار العديد من الحاضرين للاستماع لما سيقوله لهم بنكيران مرة أخرى بعد أن تم انتقاده في أكثر من مناسبة على إعادة نفس الكلام ونفس الوعود فضلا عن بكاءه الغير مبرر في كل مهرجان خطابي.

وشكر بنكيران السلطة المحلية التي أتت بحزبه إلى مكان خاص بالنزاهة حيث قال أن السلطة كأنها تقول لهم "أجيو ديرو النزاهة" وهو تهكم يحمل في طياته انتقاد للسلطة المحلية.