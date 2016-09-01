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عاجل.. الملك محمد السادس يحل بالبيضاء ويتجول بسيارته المشهورة بالقرب من مسجد الحسن الثاني
بتاريــخ : 4 أكتوبر 2016 / 18:23 عاجل.. الملك محمد السادس يحل بالبيضاء ويتجول بسيارته المشهورة بالقرب من مسجد الحسن الثاني | بوليتيك
عاجل.. الملك محمد السادس يحل بالبيضاء ويتجول بسيارته المشهورة بالقرب من مسجد الحسن الثاني
حل الملك محمد السادس قبل قليل بمدينة الدار البيضاء، حيث شوهد بالقرب من مسجد الحسن الثاني وهو يركب سيارته الشهيرة الرمادية من نوع مرسيدس.

"شوف تيفي"

حل الملك محمد السادس قبل قليل بمدينة الدار البيضاء، حيث شوهد بالقرب من مسجد الحسن الثاني وهو يركب سيارته الشهيرة الرمادية من نوع مرسيدس.

وحسب مصدر "شوف تيفي" الذي كان بعين المكان، فإن الملك كان قادما من منطقة عين الذئاب في اتجاه النفق المؤدي إلى مسجد الحسن الثاني.

وأكد المصدر ذاته بأن العاصمة الاقتصادية تعرف في هذه اللحظات تواجدا كثيفا للمصالح الأمنية التي انتشرت في مختلف الشوارع الكبرى.

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