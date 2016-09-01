خطير.. إحدى القاصرات في الخلية النسائية تزوجت افتراضيا بمقاتل في الأراضي السورية بمباركة من زعيم تنظيم الدولة الإسلامية

كشف عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، أن إحدى القاصرات التي تم إيقافهن ضمن الخلية الإرهابية المفككة تزوجت

"شوف تيفي"

كشف عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، أن إحدى القاصرات التي تم إيقافهن ضمن الخلية الإرهابية المفككة تزوجت إفتراضيا عبر موقع للتواصل الاجتماعي بمقاتل يوجد في سوريا.

وأوضح الخيام في كلمته بمقر الديستي بمدينة سلا أن هذه القاصرة البالغة من العمر 15 عاما، أكدت له خلال الاستماع إليها بأنها تزوجت عن اقتناع بهذا المقاتل الداعشي الذي أخبرها بأن زواجهما تم بمباركة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.

وكان الخيام قد كشف أن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها يوم أمس الاثنين، والمكونة من 10 نساء معظمهن قاصرات، خططت لتنفيذ هجماتها يوم الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر الجاري بواسطة أحزمة ناسفة.