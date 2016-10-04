بالصور..مؤسسة تعليمية في حالة كارثية تُغضب المغاربة بعد انهيار سقف الأقسام الدراسية

في مشهد صادم ومؤلم يعكس واقع التعليم في المغرب، انهار اليوم الثلاثاء، سقف الحجرات الدراسية لمؤسسة تعليمة بسيدي إفني.

"شوف تيفي"

في مشهد صادم ومؤلم يعكس واقع التعليم في المغرب، انهار اليوم الثلاثاء، سقف الحجرات الدراسية لمؤسسة تعليمة بسيدي إفني.

وحسب مصادر محلية فإن هذه المؤسسة التعليمية، تعرف إهمالا كبيرا، بالإضافة إلى عدم توفرها على أبسط المقومات التي يحتاجها التلميذ للتعلم والأستاذ للتلقين.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المؤسسة توجد بتراب جماعة أيت الرخاء حسب ما كشف عنه نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن غضبهم الشديد من الحالة الكارثية لهذه المؤسسة خاصة وللمؤسسات المتواجدة في البوادي والقرى بشكل عام.