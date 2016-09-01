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تذكير.. هام للراغبين في تحقيق حلم الهجرة بأمريكا.. انطلاق التسجيل في القرعة وهذه هي الشروط المطلوبة وكيفية التسجيل
بتاريــخ : 4 أكتوبر 2016 / 17:49 تذكير.. هام للراغبين في تحقيق حلم الهجرة بأمريكا.. انطلاق التسجيل في القرعة وهذه هي الشروط المطلوبة وكيفية التسجيل | مجتمع
تذكير.. هام للراغبين في تحقيق حلم الهجرة بأمريكا.. انطلاق التسجيل في القرعة وهذه هي الشروط المطلوبة وكيفية التسجيل
رسميا و كما سبق و أشارت لذلك '' شوف تيفي'' انطلق اليوم الثلاثاء، التسجيل بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي بالقرعة الخاصة بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستنتهي في السابع من نونبر 2016 بتوقيت

"شوف تيفي"

رسميا و كما سبق و أشارت لذلك " شوف تيفي" انطلق اليوم الثلاثاء، التسجيل بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي بالقرعة الخاصة بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستنتهي في السابع من نونبر 2016 بتوقيت واشنطن العاصمة.

وبالنسبة للراغبين في الحصول على فرصة السفر للولايات المتحدة الأمريكية فإنه من الممكن التسجيل مجانا وبطريقة إلكترونية على الموقع التاليww.dvlotttery.state.govويجب تسجيل كل فرد من العائلة المشاركة في القرعة.

وتكون خطوات التسجيل على الشكل التالي:

1- الدخول إلى الموقع ww.dvlotttery.state.gov

2- يبدأ التسجيل في dv2018 في 4 أكتوبر 2016، وينتهي في 7 نونبر 2016
3- التسجيل مجانا وتكون المشاركة مرة واحدة

وعلى الراغبين في الهجرة أن يدلوا بالوثائق التالية
1- جواز السفر الذي يجب أن يكون صالحا للولايات المتحدة الأمريكية، وساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.
2- شهادات الميلاد الخاصة بالمتقدم لهذه القرعة لابد أن تتوفر على تاريخ ومكان الميلاد وإسمي الوالدين
3- شهادة حسن السيرة التي يجب على كل متقدم لطلب الهجرة سنه 16 عاما فما فوق أن يقدم شهادة حسن السيرة من طرف السلطات المحلية لدولة جنسية المتقدم أو دولة إقامته لمدة لا تقل عن 6 أشهر مند صار عمره 16 عاما.
4- تقديم النسخة الأصلية للسجل العدلي للمغاربة إذا كان عمرهم 18 سنة أو ما فوق.
5- شهادة الباكالوريا الأصلية أو شهادة عليا
6- شهادة الخبرة المهنية الخاصة بالمتقدم للقرعة مرفقة بالترجمة الانجليزية+ صور طبق الأصل إذا لم يكن متحصلا على شهادة الباكالوريا
7- صورتين شمسيتين حديثتان "5*5" ذات خلفية بيضاء والتي تفي بالمعايير المدرجة على ملف التسجيل
8- عقد الزواج أو شهادة العزوبة
9- الملف الطبي

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