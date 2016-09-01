بالفيديو.. بعد المونيكات الجنسية.. مفرقعات "تنظيم الدولة الاسلامية" تغزو سوق درب عمر بالدار البيضاء

بعد الضجة التي أثيرت مؤخرا، حول ''الدمى الجنسية'' و مع اقتراب عاشوراء، يعرف سوق درب عمر بالدار البيضاء انتعاشة كبيرة للمفرقعات رغم منعها.

شوف تيفي:م غ

بعد الضجة التي أثيرت مؤخرا، حول "الدمى الجنسية" و مع اقتراب عاشوراء، يعرف سوق درب عمر بالدار البيضاء انتعاشة كبيرة للمفرقعات رغم منعها.

و ما شد انتباه طاقم "شوف تيفي" خلال جولة قام بها اليوم الثلاثاء، بقيسارية درب عمر، ظهور أحد أنواع المفرقعات يطلق عليه التجار إسم تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" كعنوان لقوته التفجيرية.

ويطلق مروجي هذه الأنواع الخطيرة من المفرقعات هذه التسميات و هي عبارة عن عملية تسويق لسلعهم التي تلقى رواجا كبيرا .

و يُقر أحد الباعة الذي فضل عدم الكشف عن هويته،أن هذه المفرقعات تشكل خطرا كبيرا إذا ما تم إشعالها عن طريق المزج بالماء القاطع أو بجافيل مضيفا أن هذه المتفجرات أشبه بالقنابل اليدوية التي تنفجر عن بعد مخلفة دويا مهولا.