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بعد خصام كبور والشعيبة.. الكوبل يصالح الجمهور مع القناة الثانية
بتاريــخ : 4 أكتوبر 2016 / 17:00 بعد خصام كبور والشعيبة.. الكوبل يصالح الجمهور مع القناة الثانية | ثقافة و فنون
بعد خصام كبور والشعيبة.. الكوبل يصالح الجمهور مع القناة الثانية
رغم ندرة الأعمال الفنية الجديدة على القنوات المغربية، وهو ما عصف بأرقام المتابعة التي هوت بشكل خطير، اهتدت القناة الثانية دوزيم لفكرة إعادة البرامج التي حققت نسب مشاهدة عالية خلال السنوات

شوف تيفي

رغم ندرة الأعمال الفنية الجديدة على القنوات المغربية، وهو ما عصف بأرقام المتابعة التي هوت بشكل خطير، اهتدت القناة الثانية دوزيم لفكرة إعادة البرامج التي حققت نسب مشاهدة عالية خلال السنوات الماضية.

وقد وقع الاختيار على الكوبل 1 و2 الذي عرف نسبة مشاهدة عالية خلال السنوات الماضية والذي فاقت نسبة متابعته آنذاك 6 ملايين متابعة، عرضته قناة عين السبع يوم الجمعة الماضي على الساعة الحادية عشر ليلا، والذي ساهم بشكل كبير في إعادة نسبة المشاهدة إلى رقمها العادي حيث تابعه مليونان ونصف المليون مشاهد حسب تقرير لماروك ميتري المتخصصة في قياس نسبة المشاهدة.

وفي سياق متصل مازالت القناة الأولى تعاني من هجرة المشاهدين نحو قنوات أخرى، حيث لم تفلح إلا الأخبار الرئيسية والنشرة الجوية في استقطاب عشرات المشاهدين ليبقى الحال على ما هو عليه إلى إشعار آخر.

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‫شوف تيفي

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بعد خصام كبور والشعيبة.. الكوبل يصالح الجمهور مع القناة الثانية

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