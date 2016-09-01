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دعيدعة: المغاربة يقتنون المحروقات بنفس الثمن في فرنسا رغم الفارق الشاسع في مستوى الدخل
بتاريــخ : 4 أكتوبر 2016 / 16:42 دعيدعة: المغاربة يقتنون المحروقات بنفس الثمن في فرنسا رغم الفارق الشاسع في مستوى الدخل | مجتمع
دعيدعة: المغاربة يقتنون المحروقات بنفس الثمن في فرنسا رغم الفارق الشاسع في مستوى الدخل
بعد اتفاق الجزائر الذي قررت بموجبه الدول المصدرة للنفط ''الأوبيك'' تخفيض إنتاجها بين 700 ألف و800 ألف برميل يوميا، يعيش المستهلك المغربي حالة ترقب لما قد ينجم عن هذا القرار من ارتفاع صاروخي لأسعار

 شوف تيفي

بعد اتفاق الجزائر الذي قررت بموجبه الدول المصدرة للنفط "الأوبيك" تخفيض إنتاجها بين 700 ألف و800 ألف برميل يوميا، يعيش المستهلك المغربي حالة ترقب لما قد ينجم عن هذا القرار من ارتفاع صاروخي لأسعار المحروقات في المغرب... وصرح محمد دعيدعة الخبير الاقتصادي والمالي لـ "شوف تيفي" قائلا: " يمكن أن يؤدي المواطن ثمنا باهضا، إذا ارتفع ثمن برميل النفط في السوق الدولية، إذ من المتوقع أن تتضرر الطبقة المتوسطة بشكل كبير" وأكد دعيدعة "أن المستهلك في المغرب يقتني البترول بنفس الثمن تقريبا لدى فرنسا، رغم الاختلاف الشاسع بين أوربا والمغرب أو شمال إفريقيا عموما في الحد الأدنى للدخل، فالأجور في المغرب لاتساوي كلفة المعيشة".

ويعزى هذا الاختلاف حسب دعيدعة إلى الخلل في نظام المقايسة إذ كان "من المفروض أن تنزل أثمنة المحروقات تبعا لانخفاض أسعار برميل النفط في السوق الدولية، لكننا لاحظنا أن أثمنة المحروقات لم تنخفض". حسب تعبير الخبير.

 

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دعيدعة: المغاربة يقتنون المحروقات بنفس الثمن في فرنسا رغم الفارق الشاسع في مستوى الدخل

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