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عاجل.. الخلية النسائية المفككة والمكونة من قاصرات كانت تنوي تنفيذ هجمات انتحارية يوم الانتخابات التشريعية
بتاريــخ : 4 أكتوبر 2016 / 16:13 عاجل.. الخلية النسائية المفككة والمكونة من قاصرات كانت تنوي تنفيذ هجمات انتحارية يوم الانتخابات التشريعية | بوليتيك
عاجل.. الخلية النسائية المفككة والمكونة من قاصرات كانت تنوي تنفيذ هجمات انتحارية يوم الانتخابات التشريعية
كشف عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية اليوم الثلاثاء، أن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها يوم أمس الإثنين والمكونة من 10 نساء معظمهن قاصرات، خططت لتنفيذ هجماتها يوم الانتخابات

 "شوف تيفي"

 كشف عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية اليوم الثلاثاء، أن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها يوم أمس الإثنين والمكونة من 10 نساء معظمهن قاصرات، خططت لتنفيذ هجماتها يوم الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر الجاري.

وقال الخيام إن التحقيقات الأولية مع الخلية المفككة، بينت أنهن كن يرغبن في تنفيذ هجماتهن الانتحارية بواسطة أحزمة ناسفة يوم الانتخابات التشريعية، وذلك لعرقلة مسار هذا المسلسل الانتخابي بالمغرب.

وأضاف الخيام بأن القاصرات عبرن عن فخرهن بالتخطيط لعمليات انتحارية تستهدف مؤسسات سياسية ودولية وسياحية.

وتجدر لإشارة إلى أن وزارة الداخلية كشفت أمس الإثنين في بلاغ لها عن تمكن رجال الخيام من تفكيك خلية نسائية تتكون من عشر فتيات مواليات لهذا التنظيم، ينشطن بمدن القنيطرة وطانطان وسيدي سليمان وسلا وطنجة وأولاد تايمة وزاكورة وسيدى الطيبي نواحي القنيطرة.

 

 

 

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المغرب شوف تيفي الخلية المفككة الهدمات الانتحارية الانتخابات التشريعية القاصرات

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