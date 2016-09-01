عاجل.. شاطئ الجديدة يهتز على وقع حادث مفجع

اهتز شاطئ مدينة الجديدة، اليوم الثلاثاء، على وقع حادث مفجع، بطله شاب في عقده الثالث سقط من أعلى أحد الممرات الأثرية الموجودة بكورنيش الشاطئ.

"شوف تيفي"

اهتز شاطئ مدينة الجديدة، اليوم الثلاثاء، على وقع حادث مفجع، بطله شاب في عقده الثالث سقط من أعلى أحد الممرات الأثرية الموجودة بكورنيش الشاطئ.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهالك البالغ من العمر 38 عاما، كان رفقة سيدتين تجمعه بهما قرابة بكورنيش الشاطئ، ولكنه قام في لحظة طيش بالصعود على السور ليفقد توازنه ويسقط بطريقة مروعة من على ارتفاع شاهق، لفظ على إثره أنفاسه الأخيرة على الفور وهو غارق في بحر من الدماء التي خرجت من جمجمته المتهشمة.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس.