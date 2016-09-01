رضى الطالياني توصل بهدية الملك وهذه هي قيمتها

علمت ''المشعل'' من مصدر فني أن الفنان الجزائري رضى الطالياني توصل بهدية ملكية وهي عبارة عن إكرامية بالإضافة إلى شقة حسب المصدر.

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علمت "المشعل" من مصدر فني أن الفنان الجزائري رضى الطالياني توصل بهدية ملكية وهي عبارة عن إكرامية بالإضافة إلى شقة حسب المصدر.

وزاد المتحدث أن اللقاء الذي حدث بالصدفة بين الملك والطالياني قبل أسابيع بالدار البيضاء كان سببا في حصول الفنان الطالياني على هذه الإكرامية فيما لم يؤكد أو ينفي أنه حصل أيضا على شقة.

جدير بالذكر أن الطالياني تعرض لانتقادات لاذعة من طرف الجزائريين بسبب مواقفه الداعمة لقضية الصحراء المغربية، وللملك محمد السادس ولحبه للجمهور المغربي، الشيء الذي جر عليه وابلا من السب والشتم من طرف الجزائريين والذي أجاب عنه الطالياني عبر فيديو ينتقد من خلاله الجزائريين