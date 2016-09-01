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صادم وبالفيديو..شمكارة يضرمون النار في شخص ومستشفى عمومي يهمله بطريقة تهز النفوس
بتاريــخ : 4 أكتوبر 2016 / 15:41 صادم وبالفيديو..شمكارة يضرمون النار في شخص ومستشفى عمومي يهمله بطريقة تهز النفوس | حوادث و حقوق
صادم وبالفيديو..شمكارة يضرمون النار في شخص ومستشفى عمومي يهمله بطريقة تهز النفوس
تداولت العديد من الصفحات الفايسبوكية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو صادم ومؤلم، يظهر شخصا مصابا بحروق يوجد في وضع لا إنساني مهين بمستشفى عمومي بمدينة الحسمية.

 "شوف تيفي"

 تداولت العديد من الصفحات الفايسبوكية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو صادم ومؤلم، يظهر شخصا مصابا بحروق يوجد في وضع لا إنساني مهين بمستشفى عمومي بمدينة الحسمية.

 

وكشف هذا المريض في الفيديو بأنه وصل إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاف، بعد أن قام متشردون بإضرام النار بجسده بواسطة "الدوليو"، موضحا بأنه لم يتلق الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذا الفيديو، حيث أكد الجميع بأن كرامة المواطن المريض تهان في بعض المستشفيات بالمغرب، مطالبين في الوقت ذاته بالتدخل السريع لتمكين الشخص الذي يظهر في الفيديو من الإسعافات الضرورية.

 


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المغرب شوف تيفي الفايسبوك مستشفى عمومي الحسيمة المتشردين الدوليو

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