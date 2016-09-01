مثير.. الفنانة رجاء بلمير خلصات مخالفة سير والسبب زميلتها جميلة البدوي

أعلنت الفنانة الشابة رجاء بلمير عبر صفحتها الرسمية بالأنستغرام أنها دفعت مخالفة سير بسبب صديقتها الفنانة المغربية جميلة البدوي بعدما ضبطها رجال الشرطة تسير بسرعة غير قانونية.

شوف تيفي

أعلنت الفنانة الشابة رجاء بلمير عبر صفحتها الرسمية بالأنستغرام أنها دفعت مخالفة سير بسبب صديقتها الفنانة المغربية جميلة البدوي بعدما ضبطها رجال الشرطة تسير بسرعة غير قانونية.

وعزت رجاء السبب في دفعها للمخالفة لتصويرها فيديو تغني فيه أغنية "بلاش بلاش" لجميلة البدوي داخل السيارة وهي تقودها في نفس الوقت، الشيء الذي جعلها ترفع من إيقاع السرعة دون أن تشعر، حتى أوقفتها الشرطة لتحرر لها بذلك مخالفة سير.