بالصور.. اندلاع حريق مهول بسيارة في الناظور

اندلع حريق مهول قبل قليل، بسيارة من نوع رونو، بحي تزرين بمدينة الناظور .

"شوف تيفي"

اندلع حريق مهول قبل قليل، بسيارة من نوع رونو، بحي تزرين بمدينة الناظور .

و حسب مصادر محلية فإن النيران اشتعلت بمحرك السيارة التي كانت مركونة بالحي المذكور، قبل أن يتجمهر حولها العشرات من المواطنين الذين حاولوا إخمادها.

وأضافت المصادر ذاتها بأن السلطات المحلية، حلت بعين المكان مرفوقة بشاحنة للوقاية المدنية و التي تمكنت من إخماد النيران.