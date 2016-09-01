بالفيديو:هذا هو حكم الشرع في ممارسة الجنس مع ''مونيكا''

شوف تيفي:
بعد الجدل الذي أثير مؤخرا حول ترويج الدمى الجنسية بالمغرب عبر السوق السوداء،اعتبر الداعية الإسلامي محمد الفيزازي، أن ممارسة الجنس مع الدمى يعتبر زنى.
و قال الفيزازي مستدلا بقوله تعالى في مطلع سورة المؤمنون "..وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.."(قال) إن الأموال و الحقوق و الطاقات و الأوقات تضيع بكل المقاييس فيما هو محرم شرعا.
و ختم الفيزازي حديثه مع "شوف تيفي" بالقول إن "الحرام بيّن و الحلال بيّن"،مشيرا أن أي عملية تُفرَّغ فيها الطاقة الجنسية خارج رحم المرأة تعرف بالاستمناء أو العادة السرية التي هي محرمة شرعًا .
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