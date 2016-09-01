بالفيديو:هذا هو حكم الشرع في ممارسة الجنس مع ''مونيكا''

بعد الجدل الذي أثير مؤخرا حول ترويج الدمى الجنسية بالمغرب عبر السوق السوداء،اعتبر الداعية الإسلامي محمد الفيزازي، أن ممارسة الجنس مع الدمى يعتبر زنى.

شوف تيفي:

بعد الجدل الذي أثير مؤخرا حول ترويج الدمى الجنسية بالمغرب عبر السوق السوداء،اعتبر الداعية الإسلامي محمد الفيزازي، أن ممارسة الجنس مع الدمى يعتبر زنى.

و قال الفيزازي مستدلا بقوله تعالى في مطلع سورة المؤمنون "..وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.."(قال) إن الأموال و الحقوق و الطاقات و الأوقات تضيع بكل المقاييس فيما هو محرم شرعا.



و ختم الفيزازي حديثه مع "شوف تيفي" بالقول إن "الحرام بيّن و الحلال بيّن"،مشيرا أن أي عملية تُفرَّغ فيها الطاقة الجنسية خارج رحم المرأة تعرف بالاستمناء أو العادة السرية التي هي محرمة شرعًا .