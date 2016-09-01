حادثة سير مفجعة تحصد حياة شخصين ضواحي بني ملال

لقي شخصان مصرعهما في حادثة سير وقعت، مساء أمس الاثنين، على الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينتي بني ملال ومراكش.

"شوف تيفي"+"و م ع"

لقي شخصان مصرعهما في حادثة سير وقعت، مساء أمس الاثنين، على الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينتي بني ملال ومراكش.

وذكر مصدر أمني أن الحادثة ، التي وقعت حوالي الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم أمس على مستوى مدخل الجماعة القروية أولاد امبارك التابعة للنفوذ الترابي لإقليم بني ملال ، نجمت عن دهس سيارة رباعية الدفع، كانت قادمة من مراكش في اتجاه بني ملال، لدراجة نارية لقي سائقها مصرعه على الفور ، قبل أن تنحرف عن الطريق صوب ضيعة فلاحية وتدهس شخصا آخر كان نائما تحت الأشجار لترديه جثة هامدة .

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الوقاية المدنية قامت بنقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات بالمركز الإستشفائي الجهوي لبني ملال قصد إجراء عملية التشريح .