حادثة سير مفجعة تحصد حياة شخصين ضواحي بني ملال

"شوف تيفي"+"و م ع"
لقي شخصان مصرعهما في حادثة سير وقعت، مساء أمس الاثنين، على الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينتي بني ملال ومراكش.
وذكر مصدر أمني أن الحادثة ، التي وقعت حوالي الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم أمس على مستوى مدخل الجماعة القروية أولاد امبارك التابعة للنفوذ الترابي لإقليم بني ملال ، نجمت عن دهس سيارة رباعية الدفع، كانت قادمة من مراكش في اتجاه بني ملال، لدراجة نارية لقي سائقها مصرعه على الفور ، قبل أن تنحرف عن الطريق صوب ضيعة فلاحية وتدهس شخصا آخر كان نائما تحت الأشجار لترديه جثة هامدة .
وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الوقاية المدنية قامت بنقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات بالمركز الإستشفائي الجهوي لبني ملال قصد إجراء عملية التشريح .
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