 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حادثة سير مفجعة تحصد حياة شخصين ضواحي بني ملال | حوادث و حقوق

حادثة سير مفجعة تحصد حياة شخصين ضواحي بني ملال

انفراد و بالصورة:شوف تيفي تكشف حقائق مثيرة عن القاصرة التي تنتمي للخلية النسائية الإرهابية المفككة..كانت متفوقة دراسيا | بوليتيك

انفراد و بالصورة:''شوف تيفي'' تكشف حقائق مثيرة عن القاصرة التي تنتمي للخلية النسائية الإرهابية

هكذا تم اعتقال أبرز مروجين للقرقوبي بالحي الحسني في كازا | حوادث و حقوق

هكذا تم اعتقال أبرز مروجين للقرقوبي بالحي الحسني في كازا

خطير وبالصورة.. شاحنة تصطدم بحائط مبنى سكني بالقنيطرة | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة.. شاحنة تصطدم بحائط مبنى سكني بالقنيطرة

فيديو مثير..الرميد و أنصار حزب العدالة والتنمية يكشفون تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له رجل السلطة بالقنيطرة | بوليتيك

فيديو مثير..الرميد و أنصار حزب العدالة والتنمية يكشفون تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له رجل السلطة

فضيحة بالصورة: حزب بنكيران يستغل دخول مواطنة فرنسية وابنتها للإسلام.. ويدفعهما لتنشيط حملته الانتخابية بمراكش | بوليتيك

فضيحة بالصورة: حزب بنكيران يستغل دخول مواطنة فرنسية وابنتها للإسلام.. ويدفعهما لتنشيط حملته

بعد الفنانة أوم و محمد الشوبي دائرة الفنانين تتسع وتكشف عن الحزب الذي ستصوت له | ثقافة و فنون

''بعد الفنانة'' أوم'' و ''محمد الشوبي'' دائرة الفنانين تتسع وتكشف عن الحزب الذي ستصوت له

فضيحة وجدل يهز الجزائر حول تأخير حلول شهر محرم | دولي

فضيحة وجدل يهز الجزائر حول تأخير حلول شهر محرم

عاجل :تفاصيل جديدة بخصوص العثور على رجل مشنوق بحديقة سيدي عثمان بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل :تفاصيل جديدة بخصوص العثور على رجل مشنوق بحديقة سيدي عثمان بالدار البيضاء

إنها القيامة.. !

انفراد و بالصورة:''شوف تيفي'' تكشف حقائق مثيرة عن القاصرة التي تنتمي للخلية النسائية الإرهابية المفككة..كانت متفوقة دراسيا
بتاريــخ : 4 أكتوبر 2016 / 13:12 انفراد و بالصورة:شوف تيفي تكشف حقائق مثيرة عن القاصرة التي تنتمي للخلية النسائية الإرهابية المفككة..كانت متفوقة دراسيا | بوليتيك
انفراد و بالصورة:''شوف تيفي'' تكشف حقائق مثيرة عن القاصرة التي تنتمي للخلية النسائية الإرهابية المفككة..كانت متفوقة دراسيا
علمت ''شوف تيفي'' أن إحدى الموقوفات المنتميات للخلية الإرهابية المفككة أمس الاثنين، تدعى ''منى.ا'' وتبلغ من العمر 15 عاما، وتتابع دراستها بإحدى الثانويات في مستوى الجدع المشترك.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن إحدى الموقوفات المنتميات للخلية الإرهابية المفككة أمس الاثنين، تدعى "منى.ا" وتبلغ من العمر 15 عاما، وتتابع دراستها بإحدى الثانويات في مستوى الجدع المشترك.
وحسب أقرباء منى التي تقطن رفقة والديها بمنزلهما الكائن بحي الرحمة بمدينة سلا في تصريحاتهم لـ "شوف تيفي"، فإنها متفوقة دراسيا،وهو الأمر الذي تؤكده نقطة 13.5 التي مكنتها من الحصول على الشهادة الإعدادية، موضحين بأنها فتاة عادية كباقى قريناتها، لكنها قررت ارتداء الحجاب.
وأوضح جيران الموقوفة بأن هذه الأخيرة معروفة في حي الرحمة بأخلاقها العالية، إلا أنها اختارت في الآونة الأخيرة الانطواء والعزلة.
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تمكن في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، من اعتقال 10 نساء للاشتباه في صلتهم بتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" المعروف بـ "داعش ينشطن بمدن القنيطرة وطانطان وسيدي سليمان وسلا وطنجة وأولاد تايمة وزاكورة وسيدي الطيبي نواحي القنيطرة"

 'شوف تيفي'' تكشف حقائق مثيرة عن القاصرة التي تنتمي للخلية النسائية الإرهابية المفككة..كانت متفوقة دراسيا

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سلا حي الرحمة الجدع المشترك الخلية الإرهابية تنظيم الدولة الإسلامية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فيديو مثير..الرميد و أنصار حزب العدالة والتنمية يكشفون تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له رجل السلطة بالقنيطرة | بوليتيك

فيديو مثير..الرميد و أنصار حزب العدالة والتنمية يكشفون تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له رجل السلطة بالقنيطرة

فضيحة بالصورة: حزب بنكيران يستغل دخول مواطنة فرنسية وابنتها للإسلام.. ويدفعهما لتنشيط حملته الانتخابية بمراكش | بوليتيك

فضيحة بالصورة: حزب بنكيران يستغل دخول مواطنة فرنسية وابنتها للإسلام.. ويدفعهما لتنشيط حملته الانتخابية بمراكش

المغرب يجدد في اجتماع عربي بالقاهرة موقفه الداعم للقضية الفلسطينية | بوليتيك

المغرب يجدد في اجتماع عربي بالقاهرة موقفه الداعم للقضية الفلسطينية

تمديد حالة الطوارئ في تركيا ثلاثة أشهر اعتبارا من 19 أكتوبر | بوليتيك

تمديد حالة الطوارئ في تركيا ثلاثة أشهر اعتبارا من 19 أكتوبر

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هذا ما قاله سعودي عن الزواج من مغربية | زووم
منذ 23 دقيقة

هذا ما قاله سعودي عن الزواج من مغربية

فيديو مؤثر وصادم.. شاهد ردة فعل العائلة بعد العثور على جثة أربعيني معلقة في حديقة بالبيضاء قبل قليل | خارج البلاطو

فيديو مؤثر وصادم.. شاهد ردة فعل العائلة بعد العثور على جثة أربعيني معلقة في حديقة بالبيضاء قبل قليل

كيم كارداشيان تعود إلى نيويورك بعد تعرضها لسطو مسلح في باريس | زووم

كيم كارداشيان تعود إلى نيويورك بعد تعرضها لسطو مسلح في باريس

مغربية ترد على من يرغب في شراء الدمى الجنسية | زووم

مغربية ترد على من يرغب في شراء الدمى الجنسية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

حادثة سير مفجعة تحصد حياة شخصين ضواحي بني ملال | حوادث و حقوق
منذ 12 دقيقة

حادثة سير مفجعة تحصد حياة شخصين ضواحي بني ملال

انفراد و بالصورة:شوف تيفي تكشف حقائق مثيرة عن القاصرة التي تنتمي للخلية النسائية الإرهابية المفككة..كانت متفوقة دراسيا | بوليتيك

انفراد و بالصورة:''شوف تيفي'' تكشف حقائق مثيرة عن القاصرة التي تنتمي للخلية النسائية الإرهابية

هكذا تم اعتقال أبرز مروجين للقرقوبي بالحي الحسني في كازا | حوادث و حقوق

هكذا تم اعتقال أبرز مروجين للقرقوبي بالحي الحسني في كازا

خطير وبالصورة.. شاحنة تصطدم بحائط مبنى سكني بالقنيطرة | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة.. شاحنة تصطدم بحائط مبنى سكني بالقنيطرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.