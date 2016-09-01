خطير وبالصورة.. شاحنة تصطدم بحائط مبنى سكني بالقنيطرة

اصطدمت شاحنة لنقل البضائع صباح اليوم الثلاثاء بقوة بحائط منزل سكني في طور الانجاز، يقع على مستوى حي بئر الرامي بالقنيطرة.

"شوف تيفي"

اصطدمت شاحنة لنقل البضائع صباح اليوم الثلاثاء بقوة بحائط منزل سكني في طور الانجاز، يقع على مستوى حي بئر الرامي بالقنيطرة.

وحسب مصادر محلية فإن سائق الشاحنة فقد السيطرة على الموقد ليصطدم بشكل قوي بحائط المنزل السكني ما تسبب في هدمه.

وأضافت المصارد ذاتها بأن الحادث وبالرغم من خطورته فإنه لم يخلف خسائر بشرية.