فيديو مثير..الرميد و أنصار حزب العدالة والتنمية يكشفون تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له رجل السلطة بالقنيطرة

ظهرت المحامية والقيادية بحزب العدالة والتنمية رقية الرميد في مقطع فيديو بالقنيطرة، أوضحت من خلاله بأن أنصار حزب المصباح لم يقوموا بالاعتداء على رجل السلطة.

"شوف تيفي"

ظهرت المحامية والقيادية بحزب العدالة والتنمية رقية الرميد في مقطع فيديو بالقنيطرة، أوضحت من خلاله بأن أنصار حزب المصباح لم يقوموا بالاعتداء على رجل السلطة.

وأوضح آخرون منتمون لحزب العدالة والتنمية في هذا الفيديو بأن قياد ورئيس الدائرة بمنطقة السكنية تدخلوا لتوقيف اجتماع داخلي للبيجيدي بأحد أحياء القنيطرة مخصص لتكوين المراقبين بحجة عدم التوفر على ترخيص لهذا اللقاء بحضور مسؤولين من الحزب من بينهم المحامية والقيادية بالبيجيدي بالقنيطرة رقية الرميد بصفتها المكلفة بالمتابعة القانونية للحملة الانتخابية بالقنيطرة، والتي تفاجأت بقيام رئيس الدائرة بأخذ الصور بهاتفه فطلبت منه أن لا يصورها فسقط على الأرض .



واستنكر أنصار البيجيدي محاولات السلطة بالقنيطرة منعهم من عقد اجتماعاتهم، مؤكدين بأن رجل السلطة ادعى الاعتداء عليه لتوريطهم.