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إنها القيامة.. !

فضيحة بالصورة: حزب بنكيران يستغل دخول مواطنة فرنسية وابنتها للإسلام.. ويدفعهما لتنشيط حملته الانتخابية بمراكش
بتاريــخ : 4 أكتوبر 2016 / 12:16 فضيحة بالصورة: حزب بنكيران يستغل دخول مواطنة فرنسية وابنتها للإسلام.. ويدفعهما لتنشيط حملته الانتخابية بمراكش | بوليتيك
فضيحة بالصورة: حزب بنكيران يستغل دخول مواطنة فرنسية وابنتها للإسلام.. ويدفعهما لتنشيط حملته الانتخابية بمراكش
ما يزال مسلسل الفضائح يطارد حزب البيجيدي، حتى بعد وضعه لمفاتيح السلطة، وانتهاء دوره كقائد للحكومة المنتهية ولايتها.. ولعل هذه الفضيحة التي تنشرها ''شوف تيفي'' بالصورة، تبرز كيف يقوم حزب بنكيران بأي

شوف تيفي

ما يزال مسلسل الفضائح يطارد حزب البيجيدي، حتى بعد وضعه لمفاتيح السلطة، وانتهاء دوره كقائد للحكومة المنتهية ولايتها.. ولعل هذه الفضيحة التي تنشرها "شوف تيفي" بالصورة، تبرز كيف يقوم حزب بنكيران بأي شيء من أجل كسب الصوت والبحث عن الريادة داخل المشهد السياسي في المغرب.
وحسب مصدرنا، لجأ حزب البيجيدي إلى الأجانب لتنشيط الحملة الانتخابية بمراكش، وهم كما يقول مصدرنا، ليسوا عاديين، مادام الأمر يتعلق باستغلال للجانب الديني للأجانب في تنشيط الحملة الانتخابية.
ففي فاتح أكتوبر الجاري، يقول مصدرنا، قامت مواطنة فرنسية اسمها "جوسلين مليون" وابنتها "دريت فلورانس" فرنسية أيضا، يقطنان في "تمنصورت" نواحي مدينة مراكش، بالمساهمة في الحملة الانتخابية للبيجيدي، حيث قامتا بتوزيع منشورات العدالة والتنمية وهما ترتديان "جيلي" الحزب الذي يتوسطه رمز المصباح بدائرة مراكش كليز النخيل.
وتبعا للمصدر ذاته، إن "جوسلين مليون" فرنسية الجنسية مقيمة في المغرب، تأخذ تعويضا بسيطا عن "الشوماج" من بلدها فرنسا، وأن من قام باستقطابها رفقة ابنتها للمساهمة في الحملة الانتخابية للبيجيدي، هو الكاتب المحلي للحزب بمنطقة تمنصورت عبد الرحمان الكراطي.. ويضيف المصدر أن هذا الأخير (الكراطي)، كان ينشط مع الشيخ السلفي عبد الرحمان المغراوي.
وانطلاقا من إفادات المصدر إن هذه السيدة الفرنسية التي لا حق لها في التصويت بالمغرب، دخلت الإسلام منذ مدة، وتعيش كما أيها الناس بين المغاربة في منتهى التعايش، تماما كما يعيش كثير من الفرنسيين "للي على قد الحال" في المملكة.. لكن السؤال الذي طرحه كثير من المراكشيين، هو هل دخول هذه السيدة الفرنسية للإسلام يعني تلقائيا دخولها في حزب البيجيدي؟ والأكثر من ذلك، بأية صفة تشارك في حملة حزب بنكيران، في محاولة لإقناع أهل البلد بالتصويت على مرشح الحزب؟ وهل في الأمر استغلال لوضعية هذه السيدة وابنتها دينيا؟ خاصة وأن كثيرا من المغاربة يتعاطفون مع الأجانب الذين تركوا دياناتهم واعتنقوا الإسلام.
إنها فضيحة، يقول مصدرنا، خاصة وأن انخراط هذه المواطنة الفرنسية وابنتها في حملة البيجيدي، تفوح منه رائحة الاستغلال للدين، الذي يبقى فوق أي اعتبار.

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‫شوف تيفي

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فرنسية بنكيران حملة انتخابية اسلام مراكش استغلال حزب العدالة و التنمية المغرب

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