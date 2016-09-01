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''بعد الفنانة'' أوم'' و ''محمد الشوبي'' دائرة الفنانين تتسع وتكشف عن الحزب الذي ستصوت له
بتاريــخ : 4 أكتوبر 2016 / 12:01 بعد الفنانة أوم و محمد الشوبي دائرة الفنانين تتسع وتكشف عن الحزب الذي ستصوت له | ثقافة و فنون
''بعد الفنانة'' أوم'' و ''محمد الشوبي'' دائرة الفنانين تتسع وتكشف عن الحزب الذي ستصوت له
يبدو أن نبيلة منيب قائدة حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تنتعش هذه الأيام بعد حملة مجموعة من المثقفين الذين أعلنوا عبر صفحاتهم في الفضاء الأزرق التصويت لهذا الحزب اليساري بعد حملة قادتها منيب صوتا

شوف تيفي: عبداللطيف السكارجي

 يبدو أن نبيلة منيب قائدة حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تنتعش هذه الأيام بعد حملة مجموعة من المثقفين الذين أعلنوا عبر صفحاتهم في الفضاء الأزرق التصويت لهذا الحزب اليساري بعد حملة قادتها منيب صوتا وصورة ويبدو لحد الساعة أنها استطاعت أن تأثر في الجسم الثقافي المغربي.

آخر الملتحقين لكوكبة الفنانين الذين كشفوا عن تصويتهم لفيدرالية اليسار الفنان أمين الناجي وشفيق السحيمي المخرج المثير للجدل و المغني الشبابي و مؤسس مجموعة "هوبا هوبا سبيريت" رضى العلالي.

نبيلة منيب نجحت لحد الساعة في كسب التعاطف فقط، ورغم أن حزبها لا يغطي كافة الدوائر لكنها تتطلع لخلق المفاجأة التي سننتظر جميعا ما ستفرزه صناديق الاقتراع الجمعة المقبلة.

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بعد الفنانة أوم و محمد الشوبي دائرة الفنانين تتسع وتكشف عن الحزب الذي ستصوت له

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