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فضيحة وجدل يهز الجزائر حول تأخير حلول شهر محرم
بتاريــخ : 4 أكتوبر 2016 / 11:56 فضيحة وجدل يهز الجزائر حول تأخير حلول شهر محرم | دولي
فضيحة وجدل يهز الجزائر حول تأخير حلول شهر محرم
أثارت تصريحات وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية محمد عيسى بشأن تأخير شهر محرم إلى الاثنين بدل الأحد٬ جدلا واسعا في الجارة الجزائر، وخاصة من رجال الدين الذين أدانوا تحكم الإدارة في تسيير

"شوف تيفي"

 أثارت تصريحات وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية محمد عيسى بشأن تأخير شهر محرم إلى الاثنين بدل الأحد٬ جدلا واسعا في الجارة الجزائر، وخاصة من رجال الدين الذين أدانوا تحكم الإدارة في تسيير الجانب الديني.

 وحسب موقع "البلاد" الجزائري فإنه وبالنسبة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى فقضية تأخير أول محرم إلى يوم الاثنين٬ كان مجرد إجراء إداري يتماشى مع رؤية الإدارة لكون اليوم مدفوع الأجرة٬ موضحا أنه لا حرج في عدم اعتماد رؤية الهلال ومؤكدا في نفس الوقت "إن محرم لا ينبني عليه إلا صيام التّطوع٬ وبالتالي هو تسيير مدني للموضوع وليس تسييرا دينيا"، ولكن هذه التبريرات التي تقدم بها لم تتقبلها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي جندت أعضاء لجنتها المكلفة بالفتوى للرد على تصريحات الوزير٬ مؤكدين بأن الدين هو الدين والوظيف العمومي لا يجب أن يكون فوق الدين.

وأضاف الموقع أن الدكتور محمد هندو٬ عضو لجنة الفتوى لجمعية العلماء قال: ''بالنسبة لتاسع وعاشر محرم هذا العام، بما أن الوزارة أعلنت عن أول محرم بإجراء إداري٬ بدون اعتماد على الرؤية٬ وحيث ثبت الشهر في عامة البلاد العربية بيوم سابق عما أجرته الوزارة٬ فالصيام يكون تبعا لثبوت الشهر٬ لا للإجراء الإداري٬ والله الموفق" مضيفا: "ثبوت الشهر مسألة قضائية تترتب عليها حقوق ٬ وحقوق للعباد والأحكام الفقهية تناط بموجباتها ومتعلقاتها الشرعية٬ لا بالإجراءات الإدارية"

وقال هامي بن ساعد المكلف بالدعوة والإرشاد والفتوى بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ''بما أن ثبوت الهلال اعتبر يوم الأحد فإن صيام عاشوراء يوافق الثلاثاء المقبل ويسن صيام يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود وهذا للأسف خلاف ما أعلنته وزارة الشؤون الدينية حيث اعتبرت أول محرم.

 

 

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المغرب شوف تنيفي شهر محرم وزير الشؤون الدينية الوظيف العمومي البلاد العربية

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