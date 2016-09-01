عاجل :تفاصيل جديدة بخصوص العثور على رجل مشنوق بحديقة سيدي عثمان بالدار البيضاء

علمت'' شوف تيفي'' أن من بين الأسباب التي دفعت الرجل الأربعيني الذي عثر عليه مشنوقا صباح اليوم الثلاثاء بحديقة سيدي عثمان بالدار البيضاء،إلى الانتحار خلافات زوجية.

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" أن من بين الأسباب التي دفعت الرجل الأربعيني الذي عثر عليه مشنوقا صباح اليوم الثلاثاء بحديقة سيدي عثمان بالدار البيضاء،إلى الانتحار خلافات زوجية.

و حسب شقيق الضحية، فإن المنتحر، كان قيد حياته يعاني من مرض نفسي،كما كان يتابع علاجا و يتناول الأدوية،مضيفا أن المنتحر،و هو أب لطفلتين كانت لديه خلافات مع شريكة حياته.

وفور علمها، حلت عناصر الشرطة العلمية إلى مكان الحادث حيث تم فتح تحقيق في الموضوع.

فيما تم نقل جثة الأربعيني إلى مستودع الأموات بالدار البيضاء