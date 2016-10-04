فضيحة وبالصورة.. فاسبوكيون يتهمون فنانا مغربيا بالشذوذ والمثلية..وها علاش

مباشرة بعدما نشر رسما به شخصية كارتونية شبيهة بالفنان ياسين جرام على صفحة هذا الأخير، تفاعل النشطاء بكثافة وبشكل كبير معها، حيث اعتبرها البعض إشارة غير مباشرة من جرام بأنه مثلي خاصة أنه لم يقم

"شوف تيفي"

مباشرة بعدما نشر رسما به شخصية كارتونية شبيهة بالفنان ياسين جرام على صفحة هذا الأخير، تفاعل النشطاء بكثافة وبشكل كبير معها، حيث اعتبرها البعض إشارة غير مباشرة من جرام بأنه مثلي خاصة أنه لم يقم بحذفها بالرغم من طلبات عشاقه.



وتظهر هذه الصورة المثيرة حسب تعليقات النشطاء شخصية كارتونية شبيه بالفنان المذكور ومعها ألوان قوس قزح الخاصة بعلم المثليين والتي تنبعث من جهازه التناسلي قبل أن يخلد للنوم عقب إنهاء ممارسته للجنس مع تدوينة "أحلام سعيدة".

وبينما اتهم آخرون الفنان الصاعد بالشذوذ، اختار آخرون الدفاع عنه موضحين بأن الأمر يعتبر مجرد مزحة ولا يمكن تأويلها واتهام الفنان بالمثلية لأن ألوان علم المثليين توجد بالرسم.