انفراد:هذه حقيقة اعتقال شاب يمارس الجنس مع ''المونيكا الجنسية'' بوجدة

نفى مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي،أمس الاثنين، أن تكون المصالح الأمنية بمدينة وجدة قد اعتقلت شاب ضبط يمارس الجنس مع دمية جنسية.

شوف تيفي

نفى مصدر مطلع لـ "شوف تيفي،أمس الاثنين، أن تكون المصالح الأمنية بمدينة وجدة قد اعتقلت شاب ضبط يمارس الجنس مع دمية جنسية.



و كشفت ذات المصادر استنادا للمعلومات التي تتوفر عليها،أن العناصر الأمنية بالعاصمة الشرقية،لم تتوصل بأية شكاية أو إخبارية تفيد بضبظ شخص يمارس الجنس رفقة "المونيكات الجنسية" التي أثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و كانت المونيكات الجنسية قد خلقت نقاشا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي،بعد ورود أنباء عن ترويجها بالسوق السوداء بقيسارية درب عمر بالدار البيضاء.