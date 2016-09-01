 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد الفنانة أوم و محمد الشوبي دائرة الفنانين تتسع وتكشف عن الحزب الذي ستصوت له | ثقافة و فنون

''بعد الفنانة'' أوم'' و ''محمد الشوبي'' دائرة الفنانين تتسع وتكشف عن الحزب الذي ستصوت له

فضيحة وجدل يهز الجزائر حول تأخير حلول شهر محرم | دولي

فضيحة وجدل يهز الجزائر حول تأخير حلول شهر محرم

عاجل :تفاصيل جديدة بخصوص العثور على رجل مشنوق بحديقة سيدي عثمان بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل :تفاصيل جديدة بخصوص العثور على رجل مشنوق بحديقة سيدي عثمان بالدار البيضاء

فضيحة وبالصورة.. فاسبوكيون يتهمون فنانا مغربيا بالشذوذ والمثلية..وها علاش | ثقافة و فنون

فضيحة وبالصورة.. فاسبوكيون يتهمون فنانا مغربيا بالشذوذ والمثلية..وها علاش

انفراد:هذه حقيقة اعتقال شاب يمارس الجنس مع المونيكا الجنسية بوجدة | حوادث و حقوق

انفراد:هذه حقيقة اعتقال شاب يمارس الجنس مع ''المونيكا الجنسية'' بوجدة

الشوهة..اعتقال مغربيات داخل ملهى ليلي في مصر والصحافة المصرية تصفهن بعصابة القطط الستة..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

الشوهة..اعتقال مغربيات داخل ملهى ليلي في مصر والصحافة المصرية تصفهن بعصابة القطط الستة..وهذه هي

خطير..إصابة رجلي سلطة بالقنيطرة وبركان بجروح بليغة إثر تعرضهما لاعتداء من طرف أتباع حزب العدالة والتنمية | حوادث و حقوق

خطير..إصابة رجلي سلطة بالقنيطرة وبركان بجروح بليغة إثر تعرضهما لاعتداء من طرف أتباع حزب العدالة

عاجل و بالصور:العثور على رجل مشنوق بحديقة سيدي عثمان بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور:العثور على رجل مشنوق بحديقة سيدي عثمان بالدار البيضاء

المغرب يجدد في اجتماع عربي بالقاهرة موقفه الداعم للقضية الفلسطينية | بوليتيك

المغرب يجدد في اجتماع عربي بالقاهرة موقفه الداعم للقضية الفلسطينية

إنها القيامة.. !

الشوهة..اعتقال مغربيات داخل ملهى ليلي في مصر والصحافة المصرية تصفهن بعصابة القطط الستة..وهذه هي التفاصيل الصادمة
بتاريــخ : 4 أكتوبر 2016 / 10:29 الشوهة..اعتقال مغربيات داخل ملهى ليلي في مصر والصحافة المصرية تصفهن بعصابة القطط الستة..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
الشوهة..اعتقال مغربيات داخل ملهى ليلي في مصر والصحافة المصرية تصفهن بعصابة القطط الستة..وهذه هي التفاصيل الصادمة
كشف موقع ''اليوم السابع'' المصري بأن الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار، برئاسة اللواء طه بيومى، تمكنت نهاية الأسبوع الماضي، من ضبط أخطر تشكيل عصابي والمعروف باسم الـ 6 قطط ''6 cat'' المغربى، لتحريضهن

"شوف تيفي"

كشف موقع "اليوم السابع" المصري بأن الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار، برئاسة اللواء طه بيومى، تمكنت نهاية الأسبوع الماضي، من ضبط أخطر تشكيل عصابي والمعروف باسم الـ 6 قطط "6 cat" المغربى، لتحريضهن على الفسق والفجور وممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل ملهى ليلي "دسكو" بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

وأوضح الموقع ذاته بأن عملية الضبط جاءت تنفيذا لتوجهات اللواء أشرف عز العرب مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة، بضبط كافة أنواع الجريمة الاجتماعية والجنائية، التى تضر بالسياحة والمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأضاف موقع "اليوم السابع" أن معلومات أكدتها التحريات وصلت للمقدم وليد بدر رئيس مباحث آداب شرطة السياحة، عن وجود فتيات يتنقلن بين الدول العربية ومتواجدين داخل أحد الفنادق الشهيرة بكورنيش النيل بالقاهرة، مغربيات الجنسية، وليس لديهن إقامة داخل البلاد، والمعروفين بفريق "الـ 6 قطط" يقمن باصطياد راغبى المتعة الحرام من "ديسكو" غير مرخص بالفندق صباح كل يوم، ويقمن بالتراقص والإتيان بحركات مثيرة للغرائز والشهوات ومنافية للآداب العامة واستخدام أجزاء حساسة من جسدهن لآداء تلك الحركات أمام رواد الديسكو.

وتابع ذات المصدر بأنه وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تحركت مأمورية بقيادة المقدم جاسر الزينى وكيل مباحث آداب السياحة، بالاشتراك مع المقدم أحمد وربى والمقدم محمد صالح والمقدم ماهر عبد السميع والرواد أحمد عز ومحمد جمال وعمرو فاروق رجال مباحث آداب شرطة السياحة، وتمكنوا من مداهمة الديسكو غير المرخص وضبط أعضاء التشكيل وهن: "ساره.ر" 27 سنة، و"بشرى.ف" 31 سنة، و"حليمة.ج" 28 سنة، و"أحلام.ج" 24 سنة، و"زينب.ع" 22 سنة، مغربيات الجنسية ومنتهية إقامتهن، أثناء التراقص والإتيان بحركات مثيرة للغرائز والشهوات ومنافية للآداب العامة واستخدام أجزاء حساسة من جسدهن لآداء تلك الحركات أمام رواد الديسكو وتحريضهم على الفسق، وبمواجهتن أمام العميد خالد المليجى رئيس مباحث شرطة السياحة، اعترفن بما هو منسوب إليهن، وأمر بتحرير محضر بالواقعة، وإحالتهن للنيابة العامة.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي القطط الستة مصر اليوم السابع الديسكو ملهى ليلي فندق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل :تفاصيل جديدة بخصوص العثور على رجل مشنوق بحديقة سيدي عثمان بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل :تفاصيل جديدة بخصوص العثور على رجل مشنوق بحديقة سيدي عثمان بالدار البيضاء

انفراد:هذه حقيقة اعتقال شاب يمارس الجنس مع المونيكا الجنسية بوجدة | حوادث و حقوق

انفراد:هذه حقيقة اعتقال شاب يمارس الجنس مع ''المونيكا الجنسية'' بوجدة

خطير..إصابة رجلي سلطة بالقنيطرة وبركان بجروح بليغة إثر تعرضهما لاعتداء من طرف أتباع حزب العدالة والتنمية | حوادث و حقوق

خطير..إصابة رجلي سلطة بالقنيطرة وبركان بجروح بليغة إثر تعرضهما لاعتداء من طرف أتباع حزب العدالة والتنمية

عاجل و بالصور:العثور على رجل مشنوق بحديقة سيدي عثمان بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور:العثور على رجل مشنوق بحديقة سيدي عثمان بالدار البيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو مؤثر وصادم.. شاهد ردة فعل العائلة بعد العثور على جثة أربعيني معلقة في حديقة بالبيضاء قبل قليل | خارج البلاطو
منذ 23 دقيقة

فيديو مؤثر وصادم.. شاهد ردة فعل العائلة بعد العثور على جثة أربعيني معلقة في حديقة بالبيضاء قبل قليل

كيم كارداشيان تعود إلى نيويورك بعد تعرضها لسطو مسلح في باريس | زووم

كيم كارداشيان تعود إلى نيويورك بعد تعرضها لسطو مسلح في باريس

مغربية ترد على من يرغب في شراء الدمى الجنسية | زووم

مغربية ترد على من يرغب في شراء الدمى الجنسية

دراسة أميركية تظهر منافع النيكوتين على خلايا الدماغ | قنوات أخرى

دراسة أميركية تظهر منافع النيكوتين على خلايا الدماغ

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعد الفنانة أوم و محمد الشوبي دائرة الفنانين تتسع وتكشف عن الحزب الذي ستصوت له | ثقافة و فنون
منذ 8 دقائق

''بعد الفنانة'' أوم'' و ''محمد الشوبي'' دائرة الفنانين تتسع وتكشف عن الحزب الذي ستصوت له

فضيحة وجدل يهز الجزائر حول تأخير حلول شهر محرم | دولي

فضيحة وجدل يهز الجزائر حول تأخير حلول شهر محرم

عاجل :تفاصيل جديدة بخصوص العثور على رجل مشنوق بحديقة سيدي عثمان بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل :تفاصيل جديدة بخصوص العثور على رجل مشنوق بحديقة سيدي عثمان بالدار البيضاء

فضيحة وبالصورة.. فاسبوكيون يتهمون فنانا مغربيا بالشذوذ والمثلية..وها علاش | ثقافة و فنون

فضيحة وبالصورة.. فاسبوكيون يتهمون فنانا مغربيا بالشذوذ والمثلية..وها علاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.