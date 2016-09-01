الشوهة..اعتقال مغربيات داخل ملهى ليلي في مصر والصحافة المصرية تصفهن بعصابة القطط الستة..وهذه هي التفاصيل الصادمة

كشف موقع ''اليوم السابع'' المصري بأن الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار، برئاسة اللواء طه بيومى، تمكنت نهاية الأسبوع الماضي، من ضبط أخطر تشكيل عصابي والمعروف باسم الـ 6 قطط ''6 cat'' المغربى، لتحريضهن

"شوف تيفي"

كشف موقع "اليوم السابع" المصري بأن الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار، برئاسة اللواء طه بيومى، تمكنت نهاية الأسبوع الماضي، من ضبط أخطر تشكيل عصابي والمعروف باسم الـ 6 قطط "6 cat" المغربى، لتحريضهن على الفسق والفجور وممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل ملهى ليلي "دسكو" بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

وأوضح الموقع ذاته بأن عملية الضبط جاءت تنفيذا لتوجهات اللواء أشرف عز العرب مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة، بضبط كافة أنواع الجريمة الاجتماعية والجنائية، التى تضر بالسياحة والمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأضاف موقع "اليوم السابع" أن معلومات أكدتها التحريات وصلت للمقدم وليد بدر رئيس مباحث آداب شرطة السياحة، عن وجود فتيات يتنقلن بين الدول العربية ومتواجدين داخل أحد الفنادق الشهيرة بكورنيش النيل بالقاهرة، مغربيات الجنسية، وليس لديهن إقامة داخل البلاد، والمعروفين بفريق "الـ 6 قطط" يقمن باصطياد راغبى المتعة الحرام من "ديسكو" غير مرخص بالفندق صباح كل يوم، ويقمن بالتراقص والإتيان بحركات مثيرة للغرائز والشهوات ومنافية للآداب العامة واستخدام أجزاء حساسة من جسدهن لآداء تلك الحركات أمام رواد الديسكو.

وتابع ذات المصدر بأنه وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تحركت مأمورية بقيادة المقدم جاسر الزينى وكيل مباحث آداب السياحة، بالاشتراك مع المقدم أحمد وربى والمقدم محمد صالح والمقدم ماهر عبد السميع والرواد أحمد عز ومحمد جمال وعمرو فاروق رجال مباحث آداب شرطة السياحة، وتمكنوا من مداهمة الديسكو غير المرخص وضبط أعضاء التشكيل وهن: "ساره.ر" 27 سنة، و"بشرى.ف" 31 سنة، و"حليمة.ج" 28 سنة، و"أحلام.ج" 24 سنة، و"زينب.ع" 22 سنة، مغربيات الجنسية ومنتهية إقامتهن، أثناء التراقص والإتيان بحركات مثيرة للغرائز والشهوات ومنافية للآداب العامة واستخدام أجزاء حساسة من جسدهن لآداء تلك الحركات أمام رواد الديسكو وتحريضهم على الفسق، وبمواجهتن أمام العميد خالد المليجى رئيس مباحث شرطة السياحة، اعترفن بما هو منسوب إليهن، وأمر بتحرير محضر بالواقعة، وإحالتهن للنيابة العامة.