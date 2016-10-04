عاجل و بالصور:العثور على رجل مشنوق بحديقة سيدي عثمان بالدار البيضاء

علمت'' شوف تيفي'' ،أنه تم العثور صباح اليوم الثلاثاء،على جثة رجل معلقة بأرجوحة إحدى الحدائق بمنطقة سيدي عثمان.

شوف تيفي:م غ



علمت" شوف تيفي" ،أنه تم العثور صباح اليوم الثلاثاء،على جثة رجل معلقة بأرجوحة إحدى الحدائق بمنطقة سيدي عثمان.

و قد عاينت "شوف تيفي" الجثة و حسب المعلومات التي وصلنا إليها تعود لرجل يبلغ 40 سنة وضع حدا لحياته بهذه الطريقة البشعة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

و تعود أسباب الانتحار إلى مشاكل عائلية كانت بين الرجل و هو أب لطفلين و زوجته،حسب ما كشف لنا شقيق المنتحر لذي وصل إلى مكان الحادث في حالة هستيرية.