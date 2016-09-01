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المغرب يجدد في اجتماع عربي بالقاهرة موقفه الداعم للقضية الفلسطينية
بتاريــخ : 4 أكتوبر 2016 / 08:33 المغرب يجدد في اجتماع عربي بالقاهرة موقفه الداعم للقضية الفلسطينية | بوليتيك
المغرب يجدد في اجتماع عربي بالقاهرة موقفه الداعم للقضية الفلسطينية
جدد المغرب ،يوم الإثنين، خلال اجتماع بالقاهرة للجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بالتحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية

شوف تيفي: و م ع

جدد المغرب ،أمس الإثنين، خلال اجتماع بالقاهرة للجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بالتحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة ونيل حقوقه كاملة.

وقال أحمد التازي ،مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، الذي ترأس الوفد المغربي في أشغال هذا الاجتماع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه تم التأكيد على موقف المغرب الواضح بخصوص القضية الفسطينية، والمتمثل في دعم كل ما من شأنه خدمة المصلحة الفلسطينية وتدعيم كل المساعي التي تقترحها القيادة الفلسطينية برئاسة السيد محمود عباس (أبو مازن).

وأشار إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار القمة العربية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية، والقاضي بتشكيل اللجنة الرباعية المعنية بالتحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبناء على تكليف من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بنواكشوط في يوليوز الماضي، وكذلك مجلس الجامعة على المستوى الوزاري المنعقد في شتنبر الماضي، واجتماعه التشاوري في نيويورك في 21 من نفس الشهر.

وناقشت اللجنة العربية الرباعية، في اجتماعها الذي عقد بناء على طلب من دولة فلسطين، الجهود المبذولة من أجل العمل على استصدار مشروع قرار من مجلس الأمن الدولي لوقف الاستيطان الإسرائيلي والتحرك لإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني، فضلا عن دراسة الخيارات المختلفة لمواجهة التجاوزات الإسرائيلية.

وقد دعت اللجنة، في ختام اجتماعها الذي انعقد برئاسة مصر، المجموعة العربية في نيويورك إلى بدء التشاور لتحريك الموقف الدولي لدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وذكر بيان للجامعة العربية ، صدر عقب الاجتماع، أن اللجنة طالبت أيضا بالتحرك في إطار مجلس الأمن وخاصة التداول لتحديد عناصر مشروع قرار حول الاستيطان ،الذي يشكل عقبة اساسية في طريق السلام وحل الدولتين، وإلزام إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" بوقف وإنهاء هذه السياسية الاستعمارية الممنهجة والمتصاعدة على أن يتم طرح تقرير مفصل حول نتائج المشاورات على اللجنة الوزارية المصغرة نهاية شهر أكتوبر الجاري.

كما طالبت اللجنة الرباعية بمواصلة الاتصال والتنسيق مع الجانب الفرنسي بشأن دعم المبادرة الفرنسية، وعقد مؤتمر دولي للسلام في نهاية سنة 2016 ، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق إطار زمني محدد.

وأضاف البيان ، أنه تمت أيضا خلال هذا الاجتماع الدعوة إلى متابعة انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية.

وطلبت اللجنة ،في ختام أشغالها ، من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة هذه المواضيع وتقديم تقرير بشأنها إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة.

وتجدر الإشارة إلى اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بالتحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية تضم في عضويتها وزراء خارجية كل من مصر والأردن وفلسطين، والمغرب ، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.

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المغرب يجدد في اجتماع عربي بالقاهرة موقفه الداعم للقضية الفلسطينية

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