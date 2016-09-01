تمديد حالة الطوارئ في تركيا ثلاثة أشهر اعتبارا من 19 أكتوبر

أعلن نائب رئيس الحكومة التركية نعمان كورتولموش اليوم الاثنين أن الحكومة قررت تمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر ابتداء من التاسع عشر من أكتوبر الجاري.

شوف تيفي:وكالات

أعلن نائب رئيس الحكومة التركية نعمان كورتولموش اليوم الاثنين أن الحكومة قررت تمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر ابتداء من التاسع عشر من أكتوبر الجاري.

وقال المسؤول التركي في تصريح صحافي "قررنا تمديد العمل بحالة الطوارىء تسعين يوما لمواصلة المعركة ضد المنظمات الارهابية".

وكانت حالة الطوارئ قد فرضت في العشرين من يوليوز لمدة ثلاثة أشهر، بعد الانقلاب الفاشل الذي وقع في الخامس عشر من الشهر نفسه.

وشنت الحكومة حملة قمع واسعة ضد من يشتبه بأنهم من أنصار الداعية الاسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بعد اتهامه بأنه يقف وراء المحاولة الانقلابية، وهو ما نفاه غولن.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد صرح الأسبوع الماضي أنه قد يكون من الضروري الإبقاء على حالة الطوارئ لمدة عام على الأقل.