بعد سرقة الرضيعة..تثبيت 40 كاميرا بمستشفى الهاروشي

أعلنت إدارة مستشفى عبد الرحيم الهاروشي،التابع للمركز الاستشفائي ابن رشد،حالة طوارئ حيث اتخدت مجموعة من الإجراءات مخافة تكرار واقعة اختطاف الرضيعة.

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أعلنت إدارة مستشفى عبد الرحيم الهاروشي،التابع للمركز الاستشفائي ابن رشد،حالة طوارئ حيث اتخدت مجموعة من الإجراءات مخافة تكرار واقعة اختطاف الرضيعة.

مصادر مطلعة من إدارة المستشفى كشفت لأخبار اليوم و التي أوردته في عددها الصادر يوم الثلاثاء،اتخد مدير المسشتفى مجموعة من الإجراءات أولها فصل مستشفى عبد الرحيم الهاروشي عن المركز الاستشفائي ابن رشد و إغلاق جميع الممرات و الأبواب الفاصلة بينهما،و التفكير في بناء سور بين المستشفيين.

و بعدما فشلت الكاميرات القديمة، في توضيح صورة الخاطفة،ما جعل عملية التعرف عليها صعبة،قررت إدارة المستشفى نثبيت 40 كاميرا للمراقبة داخل ممرات و بهو و ساحات و جميع أجنحة المستشفى.