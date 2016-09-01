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بعد سرقة الرضيعة..تثبيت 40 كاميرا بمستشفى الهاروشي
بتاريــخ : 4 أكتوبر 2016 / 05:17 بعد سرقة الرضيعة..تثبيت 40 كاميرا بمستشفى الهاروشي | حوادث و حقوق
بعد سرقة الرضيعة..تثبيت 40 كاميرا بمستشفى الهاروشي
أعلنت إدارة مستشفى عبد الرحيم الهاروشي،التابع للمركز الاستشفائي ابن رشد،حالة طوارئ حيث اتخدت مجموعة من الإجراءات مخافة تكرار واقعة اختطاف الرضيعة.

شوف تيفي

أعلنت إدارة مستشفى عبد الرحيم الهاروشي،التابع للمركز الاستشفائي ابن رشد،حالة طوارئ حيث اتخدت مجموعة من الإجراءات مخافة تكرار واقعة اختطاف الرضيعة.

مصادر مطلعة من إدارة المستشفى كشفت لأخبار اليوم و التي أوردته في عددها الصادر يوم الثلاثاء،اتخد مدير المسشتفى مجموعة من الإجراءات أولها فصل مستشفى عبد الرحيم الهاروشي عن المركز الاستشفائي ابن رشد و إغلاق جميع الممرات و الأبواب الفاصلة بينهما،و التفكير في بناء سور بين المستشفيين.

و بعدما فشلت الكاميرات القديمة، في توضيح صورة الخاطفة،ما جعل عملية التعرف عليها صعبة،قررت إدارة المستشفى نثبيت 40 كاميرا للمراقبة داخل ممرات و بهو و ساحات و جميع أجنحة المستشفى.

 

 

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شوف تيفي المغرب تثبيت40 كاميرا الهاروشي اختطاف رضيعة

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