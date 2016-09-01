خطير.. سيدة تعضُّ قائد سلطة ببني ملال وها علاش

أقدمت سيدة اليوم الاثنين، ببني ملال،على عَضِّ قائد سلطة، حينما كان يقوم رفقة رجال القوات العمومية بعمله في هدم بناية غير قانونية.

"شوف تيفي"

أقدمت سيدة أمس الاثنين، ببني ملال،على عَضِّ قائد سلطة، حينما كان يقوم رفقة رجال القوات العمومية بعمله في هدم بناية غير قانونية.

وحسب مصادر محلية فإن المعنية بالأمر وهي صاحبة المنزل دخلت في نقاش حاد مع القائد، لتتطور الأمور بينهما، بعد أن قامت بعضه على مستوى يده مسببة له جرحا غائرا.

وأضافت المصادر ذاتها أن القائد انتقل إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، حيث تسلم شهادة طبية سيقدمها مع الشكاية ضد السيدة التي قامت بالاعتداء عليه.