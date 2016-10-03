عاجل وبالصور..حريق مهول بأزيلال وحالة استنفار أمني قصوى

اندلع ليلة اليوم الاثنين، حريق مهول داخل معمل الكهرباء بأزيلال، نتيجة تماس كهربائي وقع بداخله.

"شوف تيفي"

اندلع ليلة اليوم الاثنين، حريق مهول داخل معمل الكهرباء بأزيلال، نتيجة تماس كهربائي وقع بداخله.

وحسب مصادر محلية فإن مكان الحريق يعرف حالة استنفار أمني قصوى، حيث حل بعين المكان رجال السلطة، معززين بشاحنات الوقاية التي تقوم في هذه اللحظات بمحاولات لإخماد النيران.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصنع الكهربائي يعتبر المزود الرئيسي للعديد من المدن بالكهرباء، واستمرار الحريق قد يحرم هذه المدن من الكهرباء ليلة اليوم.