 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصور..حريق مهول بأزيلال وحالة استنفار أمني قصوى | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حريق مهول بأزيلال وحالة استنفار أمني قصوى

قاصر تنهي حياتها بطريقة مروعة داخل مرحاض منزل أسرتها بشيشاوة | حوادث و حقوق

قاصر تنهي حياتها بطريقة مروعة داخل مرحاض منزل أسرتها بشيشاوة

و أخيرا بن كيران مبكاش اليوم | بوليتيك

و أخيرا بن كيران مبكاش اليوم

بن كيران : ماعرفناش واش احنا حكومة ولا معارضة | بوليتيك

بن كيران : ماعرفناش واش احنا حكومة ولا معارضة

بن كيران : إلى بغيتو ولاية ثانية إعطيوني ثلاثة مقاعد بالمحمدية ..ولن أتحالف مع البام | بوليتيك

بن كيران : إلى بغيتو ولاية ثانية إعطيوني ثلاثة مقاعد بالمحمدية ..ولن أتحالف مع البام

فيديو مثير..شبح ملقب بـ العودة السرسارة يرعب ساكنة كلميم !!!!! | حوادث و حقوق

فيديو مثير..شبح ملقب بـ ''العودة السرسارة'' يرعب ساكنة كلميم !!!!!

لهذا السبب إضطر إدريس لشكر الهبوط بأكادير في رحلته المباشرة نحو مدينة الداخلة | بوليتيك

لهذا السبب إضطر إدريس لشكر الهبوط بأكادير في رحلته المباشرة نحو مدينة الداخلة

عاجل: نايضة بالقنيطرة بسبب حريق مهول داخل شقة بعد انفجار شارجور.. وهذا عدد المصابين | حوادث و حقوق

عاجل: نايضة بالقنيطرة بسبب حريق مهول داخل شقة بعد انفجار ''شارجور''.. وهذا عدد المصابين

بالفيديو.. منار السليمي: تنظيم الدولة الإسلامية اختار خلية نسائية لاستهداف المغرب لأنها الأخطر والأعنف | بوليتيك

بالفيديو.. منار السليمي: تنظيم الدولة الإسلامية اختار خلية نسائية لاستهداف المغرب لأنها الأخطر

إنها القيامة.. !

عاجل وبالصور..حريق مهول بأزيلال وحالة استنفار أمني قصوى
بتاريــخ : 3 أكتوبر 2016 / 23:56 عاجل وبالصور..حريق مهول بأزيلال وحالة استنفار أمني قصوى | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..حريق مهول بأزيلال وحالة استنفار أمني قصوى
اندلع ليلة اليوم الاثنين، حريق مهول داخل معمل الكهرباء بأزيلال، نتيجة تماس كهربائي وقع بداخله.

"شوف تيفي"

اندلع ليلة اليوم الاثنين، حريق مهول داخل معمل الكهرباء بأزيلال، نتيجة تماس كهربائي وقع بداخله.

وحسب مصادر محلية فإن مكان الحريق يعرف حالة استنفار أمني قصوى، حيث حل بعين المكان رجال السلطة، معززين بشاحنات الوقاية التي تقوم في هذه اللحظات بمحاولات لإخماد النيران.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصنع الكهربائي يعتبر المزود الرئيسي للعديد من المدن بالكهرباء، واستمرار الحريق قد يحرم هذه المدن من الكهرباء ليلة اليوم.

حريق مهول بأزيلال وحالة استنفار أمني قصوىحريق مهول بأزيلال وحالة استنفار أمني قصوى

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحريق المصنع الكهربائي استنفار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

قاصر تنهي حياتها بطريقة مروعة داخل مرحاض منزل أسرتها بشيشاوة | حوادث و حقوق

قاصر تنهي حياتها بطريقة مروعة داخل مرحاض منزل أسرتها بشيشاوة

فيديو مثير..شبح ملقب بـ العودة السرسارة يرعب ساكنة كلميم !!!!! | حوادث و حقوق

فيديو مثير..شبح ملقب بـ ''العودة السرسارة'' يرعب ساكنة كلميم !!!!!

عاجل: نايضة بالقنيطرة بسبب حريق مهول داخل شقة بعد انفجار شارجور.. وهذا عدد المصابين | حوادث و حقوق

عاجل: نايضة بالقنيطرة بسبب حريق مهول داخل شقة بعد انفجار ''شارجور''.. وهذا عدد المصابين

بالصور.. حادثة سير خطيرة بين خطاف وبيكوب في منطقة مصور راسو ضواحي الجديدة | حوادث و حقوق

بالصور.. حادثة سير خطيرة بين خطاف وبيكوب في منطقة مصور راسو ضواحي الجديدة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ريهام سعيد ترد على منتقديها في واقعة سقوط شعرها على الهواء! | قنوات أخرى
منذ 32 دقيقة

ريهام سعيد ترد على منتقديها في واقعة سقوط شعرها على الهواء!

بالفيديو..بنكيران:هاد الرباعة ديالي معندها لا مع شراب لا مع قصاير غير تهناو | بــووز

بالفيديو..بنكيران:هاد الرباعة ديالي معندها لا مع شراب لا مع قصاير غير تهناو

ليلى حديوي ترقص على إيقاعات الشعبي في أحد الأعراس | زووم

ليلى حديوي ترقص على إيقاعات الشعبي في أحد الأعراس

النشرة الاقتصادية ليوم 03 أكتوبر 2016 | إيكو بالعربية

النشرة الاقتصادية ليوم 03 أكتوبر 2016

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصور..حريق مهول بأزيلال وحالة استنفار أمني قصوى | حوادث و حقوق
منذ 8 دقائق

عاجل وبالصور..حريق مهول بأزيلال وحالة استنفار أمني قصوى

قاصر تنهي حياتها بطريقة مروعة داخل مرحاض منزل أسرتها بشيشاوة | حوادث و حقوق

قاصر تنهي حياتها بطريقة مروعة داخل مرحاض منزل أسرتها بشيشاوة

و أخيرا بن كيران مبكاش اليوم | بوليتيك

و أخيرا بن كيران مبكاش اليوم

بن كيران : ماعرفناش واش احنا حكومة ولا معارضة | بوليتيك

بن كيران : ماعرفناش واش احنا حكومة ولا معارضة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.