و أخيرا بن كيران مبكاش اليوم

بغض النظر عن الحشود الجماهيرية التي حضرت لقاءه اليوم بالمحمدية في إطار سلسلة خرجاته التواصلية برسم استحقاقات 7 أكتوبر، و بعيدا عن الرسائل التي أرسلها إلى

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بغض النظر عن الحشود الجماهيرية التي حضرت لقاءه اليوم بالمحمدية في إطار سلسلة خرجاته التواصلية برسم استحقاقات 7 أكتوبر، و بعيدا عن الرسائل التي أرسلها إلى خصومه و منافسيه السياسيين و دون الخوض في مآلات خطابات المظلومية التي يتقنها،يمكن القول أن بنكيران خرج اليوم عن المألوف و قدم وجبته الكلامية دون أن يذرف الدموع أو بعبارة أصح لم يبكِ و هو ما علق عليه مصدرنا أن بنكيران،تحول اليوم من البكاي إلى الشكاي ..الحاصول الشكوى الله مع هاذ الانتخابات و صافي