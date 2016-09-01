بن كيران : ماعرفناش واش احنا حكومة ولا معارضة

قال عبد الإله بن كيران في التجمع الخطابي المنطم في هذه الأثناء بمدينة المحمدية، ''أنني أعمل 5 أيام في الحكومة والسبت والأحد أقوم بالمعارضة ضد الفساد والإستبداد'' مضيفا أن ''الفساد يخرب الديار واخا تكون

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قال عبد الإله بن كيران في التجمع الخطابي المنطم في هذه الأثناء بمدينة المحمدية، "أنني أعمل 5 أيام في الحكومة والسبت والأحد أقوم بالمعارضة ضد الفساد والإستبداد" مضيفا أن "الفساد يخرب الديار واخا تكون معاه السلطة".

وصرح بن كيران، أن بعض من وزرائه في الحكومة يهاجمونه، مؤكدا أن "أعضاء حزبه عليهم البروجيكتورات"، مهاجما بشكل مباشر حزب الأصالة والمعاصرة وأمينه العام إلياس العماري واصفا إياه بالكذاب بعد تصريحه حول تغيير وزراء العدالة والتنمية لمنازلهم.

ووجه بن كيران نيرانه نحو مسيرة الدار البيضاء، متهما جهات لم يسمها بالوقوف وراءها، معترفا بأنه كان يمارس المعارضة وهو على رأس الحكومة بالقول" ماعرفناش واش احنا حكومة ولامعارضة".

وفي ذات السياق، تحدى بن كيران خصومه السياسيين بتنظيم مهرجانات خطابية بمدن تارودانت وتطوان والعرائش واليوم بالمحمدية.



