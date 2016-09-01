بن كيران : إلى بغيتو ولاية ثانية إعطيوني ثلاثة مقاعد بالمحمدية ..ولن أتحالف مع البام

دعا بن كيران الحاضرين للمهرجان الخطابي المنظم اليوم بالمحمدية، ''أنهم إذا أرادوا ولاية ثانية يجب تقديم جميع المقاعد الثلاث المخصصة للمدينة''.

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دعا بن كيران الحاضرين للمهرجان الخطابي المنظم اليوم بالمحمدية، "أنهم إذا أرادوا ولاية ثانية يجب تقديم جميع المقاعد الثلاث المخصصة للمدينة".

وطالب بن كيران، مواطني المحمدية إلى الإستيقاظ باكرا يوم الجمعة والتوجه جماعات إلى صناديق الإقتراع وملئها "بالمصباح".

وهاجم بن كيران القناة الثانية متهما إياها بالتحيز، لصالح جهات لم بسميها، مؤكدا أن الحزب المعلوم استثمر الملايير من أجل الكذب وتزييف الحقائق، متوعدا بأنه لن يتحالف أبدا مع حزب الأصالة والمعاصرة".