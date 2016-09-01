فيديو مثير..شبح ملقب بـ ''العودة السرسارة'' يرعب ساكنة كلميم !!!!!

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات الفايسيوكية الصحراوية مقطع فيديو مثير، يظهر سيدة صحراوية وهي تؤكد بأنها شاهدت شبحا، أرعب ساكنة مدينة كلميم أخيرا و أطلق عليه "العودة السرسارة".
وظهرت هذه السيدة في الفيديو وهي تؤكد بأنها شاهدت الشبح المذكور، حينما كانت في طريقها للعمل، مقدمة في الوقت ذاته أوصاف هذا الشبح.
وتفاعل النشطاء مع هذا الفيديو، حيث تباينت الآراء بين مصدق ومؤكد بوجود هذا الشبح، وبين رافض لتصديق رواية السيدة.
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