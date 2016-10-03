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لهذا السبب إضطر إدريس لشكر الهبوط بأكادير في رحلته المباشرة نحو مدينة الداخلة
بتاريــخ : 3 أكتوبر 2016 / 18:28 لهذا السبب إضطر إدريس لشكر الهبوط بأكادير في رحلته المباشرة نحو مدينة الداخلة | بوليتيك
لهذا السبب إضطر إدريس لشكر الهبوط بأكادير في رحلته المباشرة نحو مدينة الداخلة
شوهد الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر بعد زوال اليوم الإثنين، بإحدى محطات الحملة الإنتخابية لمرشح الوردة بمدينة أكادير.

شوف تيفي

شوهد الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر بعد زوال اليوم الإثنين، بإحدى محطات الحملة الإنتخابية لمرشح الوردة بمدينة أكادير.

وأفادت مصادر مطلعة، أن إدريس لشكر إضطر للتوقف بمدينة أكادير لأربع ساعات، نظرا لكون الطائرة التي أقلته من مدينة الدار البيضاء في رحلة مباشرة نحو مدينة الداخلة هبطت بمطار المسيرة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الخامسة.

وأضافت ذات المصادر، أن إدريس لشكر إستغل توقف الطائرة لزيارة مرشح الحزب بمدينة أكادير، جواد فرجي، حيث شارك إدريس لشكر لدقائق في الحملة الإنتخابية التي يقودها مناضلوه بالمدينة وأخذ وجبة الغذاء قبل العودة إلى المطار لإستكمال رحلته المباشرة نحو مدينة الداخلة، التي سيشارك فيها بلقاء تواصلي مع مناصري الحزب بالمدينة.

وفي ذات السياق، قالت ذات المصادر، أن جميع الرحلات المباشرة على متن الطائرة بين الدار البيضاء والمدن الجنوبية، تقوم بالهبوط لساعات بمدينة أكادير.

لهذا السبب إضطر إدريس لشكر الهبوط بأكادير في رحلته المباشرة نحو مدينة الداخلةلهذا السبب إضطر إدريس لشكر الهبوط بأكادير في رحلته المباشرة نحو مدينة الداخلة

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