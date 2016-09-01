عاجل: نايضة بالقنيطرة بسبب حريق مهول داخل شقة بعد انفجار ''شارجور''.. وهذا عدد المصابين

اندلع قبل قليل، حريق مهول، داخل شقة سكنية بحي لابيطا بمدينة القنيطرة نتيجة انفجار شاحن للهاتف النقال تسبب في تماس كهربائي.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل، حريق مهول، داخل شقة سكنية بحي لابيطا بمدينة القنيطرة نتيجة انفجار شاحن للهاتف النقال تسبب في تماس كهربائي.

وحسب مصادر محلية فإن النيران اندلعت بشكل مهول وتسبب في خسائر مادية جسيمة بالشقة السكنية، بالإضافة إلى إصابة سيدتين باختناق تم على إثره نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.



وأضافت المصادر ذاتها بأن المكان عرف حالة استنفار أمني كبير، حيث حضرت السلطات المحلية بكل مكوناتها مرفوقة بشاحنة للوقاية المدنية والتي تمكنت من إخماد النيران.