 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: نايضة بالقنيطرة بسبب حريق مهول داخل شقة بعد انفجار شارجور.. وهذا عدد المصابين | حوادث و حقوق

عاجل: نايضة بالقنيطرة بسبب حريق مهول داخل شقة بعد انفجار ''شارجور''.. وهذا عدد المصابين

بالفيديو.. منار السليمي: تنظيم الدولة الإسلامية اختار خلية نسائية لاستهداف المغرب لأنها الأخطر والأعنف | بوليتيك

بالفيديو.. منار السليمي: تنظيم الدولة الإسلامية اختار خلية نسائية لاستهداف المغرب لأنها الأخطر

نجم محبوب بستار أكاديمي يدخل القفص الذهبي | ثقافة و فنون

نجم محبوب بستار أكاديمي يدخل القفص الذهبي

شبيبة الإتحاد المغربي للشغل تدعو للتصويت العقابي على أحزاب حكومة بن كيران | بوليتيك

شبيبة الإتحاد المغربي للشغل تدعو للتصويت العقابي على أحزاب حكومة بن كيران

بالصورة.. بدر هاري يفجرها مدوية: هذا هو الحزب الذي انتمي إليه | مجتمع

بالصورة.. بدر هاري يفجرها مدوية: هذا هو الحزب الذي انتمي إليه

بالصور..شاهد سعد المجرد بلوك صادم في باريس | ثقافة و فنون

بالصور..شاهد سعد المجرد بلوك صادم في باريس

بالصور.. حادثة سير خطيرة بين خطاف وبيكوب في منطقة مصور راسو ضواحي الجديدة | حوادث و حقوق

بالصور.. حادثة سير خطيرة بين خطاف وبيكوب في منطقة مصور راسو ضواحي الجديدة

مأساة.. عرس يتحول إلى مأتم ضواحي الجديدة..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

مأساة.. عرس يتحول إلى مأتم ضواحي الجديدة..وها شنو وقع

سار للمغاربة وبالفيديو.. يمكنكم مشاهدة القنوات الرياضية المشفرة مجانا | نت 2.0

سار للمغاربة وبالفيديو.. يمكنكم مشاهدة القنوات الرياضية المشفرة مجانا

إنها القيامة.. !

بالفيديو.. منار السليمي: تنظيم الدولة الإسلامية اختار خلية نسائية لاستهداف المغرب لأنها الأخطر والأعنف
بتاريــخ : 3 أكتوبر 2016 / 17:42 بالفيديو.. منار السليمي: تنظيم الدولة الإسلامية اختار خلية نسائية لاستهداف المغرب لأنها الأخطر والأعنف | بوليتيك
بالفيديو.. منار السليمي: تنظيم الدولة الإسلامية اختار خلية نسائية لاستهداف المغرب لأنها الأخطر والأعنف
قال رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات عبد الرحيم منار السليمي في تصريح خص به ''شوف تيفي''، إن طبيعة الخلية الإرهابية المفككة اليوم الاثنين، والتي تتكون من 10 نساء تؤكد التحول

"شوف تيفي"

 قال رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات عبد الرحيم منار السليمي في تصريح خص به "شوف تيفي"، إن طبيعة الخلية الإرهابية المفككة اليوم الاثنين، والتي تتكون من 10 نساء تؤكد التحول الاستراتيجي الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية في محاولاته لاستهداف المغرب، من خلال اعتماد نساء داعشيات موزعات على ثمانية مناطق بالمملكة المغربية، تربطهم علاقة قرابة إما مع مقاتلين إرهابيين موجودين على الأراضي السورية والعراقية، أو تم استقطابهم وتجنيدهم من أجل القيام بعمليات إرهابية بالمغرب.

وأضاف السليمي،في اتصال هاتفي مع "شوف تيفي" بأن تنظيم الدولة الإسلامية معروف بتوفره على العديد من الخلايا النسائية الخطيرة، ومن بينها خلايا الأرامل السوداء وخلية الخنساء وخلية أم الريحان المتواجدة بالرقة السورية، والتي يستخدمهن التنظيم بشكل كبير في جيشه الإلكتروني الذي يقوم بمهمة الاستقطاب.

وأوضح السليمي كذلك بأن تحويل استراتيجية التنظيم المتطرف إلى اعتماد خلية إرهابية نسائية يعني ارتفاع سقف الخطر، حيث يصعب التنبؤ بالمخاطر التي قد تسفر عنها هذه الخلايا التي تختلف عن الخلايا الرجالية، مؤكدا بأنها الأكثر خطراً وعنفا لأن لها قدرة على تنفيذ عملية الاختراق والتنفيذ والتجنيد والتحرك.

وكان بلاغ لوزارة الداخلية، كشف اليوم الاثنين أن المشتبه فيهن، المعتقلات على خلفية تكوين خلية إرهابية نسائية، اللواتي تربط بعضهن علاقة قرابة بمقاتلين مغاربة بصفوف "الدولة الإسلامية" وبعض المناصرين لجماعات إسلامية متطرفة، كن ينسقن، في إطار هذا المشروع التخريبي، مع عناصر ميدانية بوحدة العمليات الخارجية لـ"داعش" بالساحة السورية العراقية، وكذا مع عناصر موالية لنفس التنظيم تنشط خارج منطقة تمركز هذا الأخير في العراق وسوريا.


وأوضح ذات المصدر أنه بالموازاة مع ذلك، تم تكليف بعض عناصر هذه الخلية بمهمة تجنيد نساء بهدف تعزيز صفوف "داعش" بالساحة السورية العراقية، تماشيا مع استراتيجية التنظيم التي تهدف إلى توسيع دائرة الاستقطاب داخل مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، لتعزيز دولة خلافته المزعومة، موظفا في ذلك تقاطع مشروعه هذا مع الخلفية الإيديولوجية للعديد من الجماعات الإسلامية التي شكلت دائما حاضنة أولية للعديد من العناصر المتورطة في قضايا متعلقة بالإرهاب.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي العراق سوريا الخلية الإرهابية عبد الرحيم منار السليمي المملكة المغربية الدولة الإسلامية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

شبيبة الإتحاد المغربي للشغل تدعو للتصويت العقابي على أحزاب حكومة بن كيران | بوليتيك

شبيبة الإتحاد المغربي للشغل تدعو للتصويت العقابي على أحزاب حكومة بن كيران

عاجل : شارع بسلا يتحول إلى ساحة حرب بين مناصري البيجيدي والسنبلة | بوليتيك

عاجل : شارع بسلا يتحول إلى ساحة حرب بين مناصري ''البيجيدي'' و''السنبلة''

عاجل : بعد الرباح ..البام ينظم مسيرة شعبية إنتخابية بتطوان | بوليتيك

عاجل : بعد الرباح ..البام ينظم ''مسيرة شعبية إنتخابية'' بتطوان

صورة جديدة للأميرة للا سلمى والأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة بباريس تشعل الفايسبوك | بوليتيك

صورة جديدة للأميرة للا سلمى والأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة بباريس تشعل الفايسبوك

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هــذا هو الـفكاهي الـمغربي الذي يضحك جـاد الـمـالح | زووم
منذ 16 دقيقة

هــذا هو الـفكاهي الـمغربي الذي يضحك '' جـاد الـمـالح ''

بعد مستشفى الهاروشي..فضيحة تهز مستشفى قلعة سراغنة..مواطنة مغربية محكورة ولدات بوحدها فْبَانيو و منين خرجات الرضيعة شربات الدم و ماتت و المسؤولين كيهددوها..فينك أوزير الصحة | بــووز

بعد مستشفى الهاروشي..فضيحة تهز مستشفى قلعة سراغنة..مواطنة مغربية محكورة ولدات بوحدها فْبَانيو و منين خرجات الرضيعة شربات الدم و ماتت و المسؤولين كيهددوها..فينك أوزير الصحة

بالفيديو.. السحر و الشعوذة كاينين فالمغرب وفالعواشر بشكل كبير و ها الدليل | بــووز

بالفيديو.. السحر و الشعوذة كاينين فالمغرب وفالعواشر بشكل كبير و ها الدليل

بالفيديو..ليلى الحديوي محيحة بالشطيح و الرديح مع خالد بناني‎ | زووم

بالفيديو..ليلى الحديوي محيحة بالشطيح و الرديح مع خالد بناني‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل: نايضة بالقنيطرة بسبب حريق مهول داخل شقة بعد انفجار شارجور.. وهذا عدد المصابين | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

عاجل: نايضة بالقنيطرة بسبب حريق مهول داخل شقة بعد انفجار ''شارجور''.. وهذا عدد المصابين

بالفيديو.. منار السليمي: تنظيم الدولة الإسلامية اختار خلية نسائية لاستهداف المغرب لأنها الأخطر والأعنف | بوليتيك

بالفيديو.. منار السليمي: تنظيم الدولة الإسلامية اختار خلية نسائية لاستهداف المغرب لأنها الأخطر

نجم محبوب بستار أكاديمي يدخل القفص الذهبي | ثقافة و فنون

نجم محبوب بستار أكاديمي يدخل القفص الذهبي

شبيبة الإتحاد المغربي للشغل تدعو للتصويت العقابي على أحزاب حكومة بن كيران | بوليتيك

شبيبة الإتحاد المغربي للشغل تدعو للتصويت العقابي على أحزاب حكومة بن كيران

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.