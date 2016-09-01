بالفيديو.. منار السليمي: تنظيم الدولة الإسلامية اختار خلية نسائية لاستهداف المغرب لأنها الأخطر والأعنف

قال رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات عبد الرحيم منار السليمي في تصريح خص به ''شوف تيفي''، إن طبيعة الخلية الإرهابية المفككة اليوم الاثنين، والتي تتكون من 10 نساء تؤكد التحول

"شوف تيفي"

قال رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات عبد الرحيم منار السليمي في تصريح خص به "شوف تيفي"، إن طبيعة الخلية الإرهابية المفككة اليوم الاثنين، والتي تتكون من 10 نساء تؤكد التحول الاستراتيجي الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية في محاولاته لاستهداف المغرب، من خلال اعتماد نساء داعشيات موزعات على ثمانية مناطق بالمملكة المغربية، تربطهم علاقة قرابة إما مع مقاتلين إرهابيين موجودين على الأراضي السورية والعراقية، أو تم استقطابهم وتجنيدهم من أجل القيام بعمليات إرهابية بالمغرب.

وأضاف السليمي،في اتصال هاتفي مع "شوف تيفي" بأن تنظيم الدولة الإسلامية معروف بتوفره على العديد من الخلايا النسائية الخطيرة، ومن بينها خلايا الأرامل السوداء وخلية الخنساء وخلية أم الريحان المتواجدة بالرقة السورية، والتي يستخدمهن التنظيم بشكل كبير في جيشه الإلكتروني الذي يقوم بمهمة الاستقطاب.

وأوضح السليمي كذلك بأن تحويل استراتيجية التنظيم المتطرف إلى اعتماد خلية إرهابية نسائية يعني ارتفاع سقف الخطر، حيث يصعب التنبؤ بالمخاطر التي قد تسفر عنها هذه الخلايا التي تختلف عن الخلايا الرجالية، مؤكدا بأنها الأكثر خطراً وعنفا لأن لها قدرة على تنفيذ عملية الاختراق والتنفيذ والتجنيد والتحرك.

وكان بلاغ لوزارة الداخلية، كشف اليوم الاثنين أن المشتبه فيهن، المعتقلات على خلفية تكوين خلية إرهابية نسائية، اللواتي تربط بعضهن علاقة قرابة بمقاتلين مغاربة بصفوف "الدولة الإسلامية" وبعض المناصرين لجماعات إسلامية متطرفة، كن ينسقن، في إطار هذا المشروع التخريبي، مع عناصر ميدانية بوحدة العمليات الخارجية لـ"داعش" بالساحة السورية العراقية، وكذا مع عناصر موالية لنفس التنظيم تنشط خارج منطقة تمركز هذا الأخير في العراق وسوريا.



وأوضح ذات المصدر أنه بالموازاة مع ذلك، تم تكليف بعض عناصر هذه الخلية بمهمة تجنيد نساء بهدف تعزيز صفوف "داعش" بالساحة السورية العراقية، تماشيا مع استراتيجية التنظيم التي تهدف إلى توسيع دائرة الاستقطاب داخل مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، لتعزيز دولة خلافته المزعومة، موظفا في ذلك تقاطع مشروعه هذا مع الخلفية الإيديولوجية للعديد من الجماعات الإسلامية التي شكلت دائما حاضنة أولية للعديد من العناصر المتورطة في قضايا متعلقة بالإرهاب.