نجم محبوب بستار أكاديمي يدخل القفص الذهبي

بعد مرور سنة على حفل خطوبته،دخل النجم التونسي نادر قيراط محبوب العرب في البرنامج الغنائي ستار أكاديمي القفص الذهبي بعدما عقد قيرانه على شابة تونسية تدعى زينب نهاية الأسبوع.

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بعد مرور سنة على حفل خطوبته،دخل النجم التونسي نادر قيراط محبوب العرب في البرنامج الغنائي ستار أكاديمي القفص الذهبي بعدما عقد قيرانه على شابة تونسية تدعى زينب نهاية الأسبوع.

و كان نادر قيراط قد نفى في تصريح سابق،علاقته بالفنانة المصرية ميرهان حسين مؤكدا أنها كانت زميلته داخل الأكاديمية.