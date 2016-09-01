 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: نايضة بالقنيطرة بسبب حريق مهول داخل شقة بعد انفجار شارجور.. وهذا عدد المصابين | حوادث و حقوق

عاجل: نايضة بالقنيطرة بسبب حريق مهول داخل شقة بعد انفجار ''شارجور''.. وهذا عدد المصابين

بالفيديو.. منار السليمي: تنظيم الدولة الإسلامية اختار خلية نسائية لاستهداف المغرب لأنها الأخطر والأعنف | بوليتيك

بالفيديو.. منار السليمي: تنظيم الدولة الإسلامية اختار خلية نسائية لاستهداف المغرب لأنها الأخطر

نجم محبوب بستار أكاديمي يدخل القفص الذهبي | ثقافة و فنون

نجم محبوب بستار أكاديمي يدخل القفص الذهبي

شبيبة الإتحاد المغربي للشغل تدعو للتصويت العقابي على أحزاب حكومة بن كيران | بوليتيك

شبيبة الإتحاد المغربي للشغل تدعو للتصويت العقابي على أحزاب حكومة بن كيران

بالصورة.. بدر هاري يفجرها مدوية: هذا هو الحزب الذي انتمي إليه | مجتمع

بالصورة.. بدر هاري يفجرها مدوية: هذا هو الحزب الذي انتمي إليه

بالصور..شاهد سعد المجرد بلوك صادم في باريس | ثقافة و فنون

بالصور..شاهد سعد المجرد بلوك صادم في باريس

بالصور.. حادثة سير خطيرة بين خطاف وبيكوب في منطقة مصور راسو ضواحي الجديدة | حوادث و حقوق

بالصور.. حادثة سير خطيرة بين خطاف وبيكوب في منطقة مصور راسو ضواحي الجديدة

مأساة.. عرس يتحول إلى مأتم ضواحي الجديدة..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

مأساة.. عرس يتحول إلى مأتم ضواحي الجديدة..وها شنو وقع

سار للمغاربة وبالفيديو.. يمكنكم مشاهدة القنوات الرياضية المشفرة مجانا | نت 2.0

سار للمغاربة وبالفيديو.. يمكنكم مشاهدة القنوات الرياضية المشفرة مجانا

إنها القيامة.. !

شبيبة الإتحاد المغربي للشغل تدعو للتصويت العقابي على أحزاب حكومة بن كيران
بتاريــخ : 3 أكتوبر 2016 / 17:03 شبيبة الإتحاد المغربي للشغل تدعو للتصويت العقابي على أحزاب حكومة بن كيران | بوليتيك
شبيبة الإتحاد المغربي للشغل تدعو للتصويت العقابي على أحزاب حكومة بن كيران
دعت الشبيبة العاملة داخل الاتحاد المغربي للشغل، إلى المشاركة المكثفة في انتخابات 7 أكتوبر باعتبارها واجبا وطنيا من أجل إسماع الصوت الشبيبي، والتصويت الواعي، عبر معاقبة من تحملوا مسؤولية لاعتداء

شوف تيفي

دعت الشبيبة العاملة داخل الاتحاد المغربي للشغل، إلى المشاركة المكثفة في انتخابات 7 أكتوبر باعتبارها واجبا وطنيا من أجل إسماع الصوت الشبيبي، والتصويت الواعي، عبر معاقبة من تحملوا مسؤولية لاعتداء على حقوق الشباب خلال الولاية الحكومية المنقضية.

وإستنادا إلى البلاغ الذي أصدره التنظيم الموازي للإتحاد المغربي للشغل، كشفت شبيبة الإتحاد المغربي للشغل أنه " لا حياد للطبقة العاملة المغربية في الانتخابات التشريعية ليوم 7 اكتوبر 2016، نساند من يساندنا ونحاسب من يعادينا وذلك في إطار الاستقلالية النقابية للاتحاد المغربي للشغل".

وجاءت دعوة التنظيم الشبيبي لنقابة موخاريق "نتيجة لتمادي الحكومة في تمرير سياساتها اللاشعبية واللإجتماعية، وانصياعها التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية على حساب المطالب العادلة والمشروعة للعمال والطلبة والمعطلين وعموم الجماهير الشعبية، وهو ما يؤكد بالملموس أن الحكومة الحالية، بسياساتها التراجعية، هي حكومة الإجهاز على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، واستهداف المنظمات المستقلة للطبقة العاملة لأنها تبقى العائق الأساس أمام تمرير سياساتها التي خلفت سخطا وغضبا شعبيا غير مسبوق في تاريخ التجارب الحكومية" حسب منطوق البلاغ.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بن كيران النقابة الحكومة الإستقلالية الإنتخابات الشبيبة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو.. منار السليمي: تنظيم الدولة الإسلامية اختار خلية نسائية لاستهداف المغرب لأنها الأخطر والأعنف | بوليتيك

بالفيديو.. منار السليمي: تنظيم الدولة الإسلامية اختار خلية نسائية لاستهداف المغرب لأنها الأخطر والأعنف

عاجل : شارع بسلا يتحول إلى ساحة حرب بين مناصري البيجيدي والسنبلة | بوليتيك

عاجل : شارع بسلا يتحول إلى ساحة حرب بين مناصري ''البيجيدي'' و''السنبلة''

عاجل : بعد الرباح ..البام ينظم مسيرة شعبية إنتخابية بتطوان | بوليتيك

عاجل : بعد الرباح ..البام ينظم ''مسيرة شعبية إنتخابية'' بتطوان

صورة جديدة للأميرة للا سلمى والأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة بباريس تشعل الفايسبوك | بوليتيك

صورة جديدة للأميرة للا سلمى والأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة بباريس تشعل الفايسبوك

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هــذا هو الـفكاهي الـمغربي الذي يضحك جـاد الـمـالح | زووم
منذ 16 دقيقة

هــذا هو الـفكاهي الـمغربي الذي يضحك '' جـاد الـمـالح ''

بعد مستشفى الهاروشي..فضيحة تهز مستشفى قلعة سراغنة..مواطنة مغربية محكورة ولدات بوحدها فْبَانيو و منين خرجات الرضيعة شربات الدم و ماتت و المسؤولين كيهددوها..فينك أوزير الصحة | بــووز

بعد مستشفى الهاروشي..فضيحة تهز مستشفى قلعة سراغنة..مواطنة مغربية محكورة ولدات بوحدها فْبَانيو و منين خرجات الرضيعة شربات الدم و ماتت و المسؤولين كيهددوها..فينك أوزير الصحة

بالفيديو.. السحر و الشعوذة كاينين فالمغرب وفالعواشر بشكل كبير و ها الدليل | بــووز

بالفيديو.. السحر و الشعوذة كاينين فالمغرب وفالعواشر بشكل كبير و ها الدليل

بالفيديو..ليلى الحديوي محيحة بالشطيح و الرديح مع خالد بناني‎ | زووم

بالفيديو..ليلى الحديوي محيحة بالشطيح و الرديح مع خالد بناني‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل: نايضة بالقنيطرة بسبب حريق مهول داخل شقة بعد انفجار شارجور.. وهذا عدد المصابين | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

عاجل: نايضة بالقنيطرة بسبب حريق مهول داخل شقة بعد انفجار ''شارجور''.. وهذا عدد المصابين

بالفيديو.. منار السليمي: تنظيم الدولة الإسلامية اختار خلية نسائية لاستهداف المغرب لأنها الأخطر والأعنف | بوليتيك

بالفيديو.. منار السليمي: تنظيم الدولة الإسلامية اختار خلية نسائية لاستهداف المغرب لأنها الأخطر

نجم محبوب بستار أكاديمي يدخل القفص الذهبي | ثقافة و فنون

نجم محبوب بستار أكاديمي يدخل القفص الذهبي

شبيبة الإتحاد المغربي للشغل تدعو للتصويت العقابي على أحزاب حكومة بن كيران | بوليتيك

شبيبة الإتحاد المغربي للشغل تدعو للتصويت العقابي على أحزاب حكومة بن كيران

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.