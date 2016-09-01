شبيبة الإتحاد المغربي للشغل تدعو للتصويت العقابي على أحزاب حكومة بن كيران

دعت الشبيبة العاملة داخل الاتحاد المغربي للشغل، إلى المشاركة المكثفة في انتخابات 7 أكتوبر باعتبارها واجبا وطنيا من أجل إسماع الصوت الشبيبي، والتصويت الواعي، عبر معاقبة من تحملوا مسؤولية لاعتداء

شوف تيفي

دعت الشبيبة العاملة داخل الاتحاد المغربي للشغل، إلى المشاركة المكثفة في انتخابات 7 أكتوبر باعتبارها واجبا وطنيا من أجل إسماع الصوت الشبيبي، والتصويت الواعي، عبر معاقبة من تحملوا مسؤولية لاعتداء على حقوق الشباب خلال الولاية الحكومية المنقضية.

وإستنادا إلى البلاغ الذي أصدره التنظيم الموازي للإتحاد المغربي للشغل، كشفت شبيبة الإتحاد المغربي للشغل أنه " لا حياد للطبقة العاملة المغربية في الانتخابات التشريعية ليوم 7 اكتوبر 2016، نساند من يساندنا ونحاسب من يعادينا وذلك في إطار الاستقلالية النقابية للاتحاد المغربي للشغل".

وجاءت دعوة التنظيم الشبيبي لنقابة موخاريق "نتيجة لتمادي الحكومة في تمرير سياساتها اللاشعبية واللإجتماعية، وانصياعها التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية على حساب المطالب العادلة والمشروعة للعمال والطلبة والمعطلين وعموم الجماهير الشعبية، وهو ما يؤكد بالملموس أن الحكومة الحالية، بسياساتها التراجعية، هي حكومة الإجهاز على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، واستهداف المنظمات المستقلة للطبقة العاملة لأنها تبقى العائق الأساس أمام تمرير سياساتها التي خلفت سخطا وغضبا شعبيا غير مسبوق في تاريخ التجارب الحكومية" حسب منطوق البلاغ.