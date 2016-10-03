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بالصورة.. بدر هاري يفجرها مدوية: هذا هو الحزب الذي انتمي إليه
بتاريــخ : 3 أكتوبر 2016 / 16:44 بالصورة.. بدر هاري يفجرها مدوية: هذا هو الحزب الذي انتمي إليه | مجتمع
بالصورة.. بدر هاري يفجرها مدوية: هذا هو الحزب الذي انتمي إليه
وضعت صفحة قريبة من البطل العالمي بدر هاري صورة لهذا الأخير مع تدوينة توضح بأن الحزب الذي ينتمي إليه هاري هو حزب الشعب.

"شوف تيفي"

وضعت صفحة قريبة من البطل العالمي بدر هاري صورة لهذا الأخير مع تدوينة توضح بأن الحزب الذي ينتمي إليه هاري هو حزب الشعب.

وفور نشر هذه التدوينة تقاطرت التعليقات بشكل كبير ولا يصدق، حيث عبر المغاربة عن إعجابهم الكبير بها، مؤكدين بأن لبدر هاري مكانة خاصة في قلوب المغاربة، بينما اعتبر آخرون التدوينة ردا من بدر هاري على أحد الأحزاب السياسية التي كانت ترغب في استقطابه خلال الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر.

وتجدر الإشارة إلى أن بدر هاري، سيجري في دجنبر المقبل، نزاله الأخير في مشواره الرياضي أمام الهولندي ريكو.

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حزب الشعب البطل العالمي بدر هاري

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