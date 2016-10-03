بالصور..شاهد سعد المجرد بلوك صادم في باريس

نشر مدير أعمال الفنان المغربي سعد المجرد، رضى البرادي عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الاثنين صورة تجمعه بالمعلم الذي ظهر بلوك جديد في باريس.

شوف تيفي:ماريا جعدود

نشر مدير أعمال الفنان المغربي سعد المجرد، رضى البرادي عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الاثنين صورة تجمعه بالمعلم الذي ظهر بلوك جديد في باريس.

وأرفق رضى الصورة بتدوينة أعلن فيها عن مفاجآت جديدة تنتظر المغاربة من صاحب أغنية غلطانة حيث كتب فيها:" "صباح باريسي ..صباح المفاجآت ..القادم أحلى " حيث تقاطرت تعاليق المعجبين على الصورة متسائلين"واش سعد كيحضر لعمل جديد غيصور بمدينة الأنوار باريس؟ أم هو في عطلة؟ بينما تساءل آخرون عن تغيير لون لحيته وشعره كما تظهر الصورة.

وجدير بالذكر أن المعلم أحيى مؤخرا حفلا كبيرا بمصر حيث حظي بحضور جماهيري كبير تفاعل مع أغانيه وخصوصا الأخيرة منها التي تحمل عنوان "غلطانة".





