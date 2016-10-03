بالصور.. حادثة سير خطيرة بين خطاف وبيكوب في منطقة مصور راسو ضواحي الجديدة

شهدت منطقة مصور راسو بمدينة الجديدة، أمس الأحد، حادثة سير خطيرة بين سيارة من نوع مرسيديس للنقل السري،وسيارة أخرى من نوع بيكوب.

"شوف تيفي"

شهدت منطقة مصور راسو بمدينة الجديدة، أمس الأحد، حادثة سير خطيرة بين سيارة من نوع مرسيديس للنقل السري،وسيارة أخرى من نوع بيكوب.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سيارة البيكوب كانت تسير بسرعة جنونية، واصطدمت بسيارة "الخطاف" بقوة ما تسبب في إصابة أربعة أشخاص بكسور خطيرة .

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.