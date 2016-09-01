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مأساة.. عرس يتحول إلى مأتم ضواحي الجديدة..وها شنو وقع
بتاريــخ : 3 أكتوبر 2016 / 15:39 مأساة.. عرس يتحول إلى مأتم ضواحي الجديدة..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
مأساة.. عرس يتحول إلى مأتم ضواحي الجديدة..وها شنو وقع
اهتز دوار لكراممة ضواحي مدينة الجديدة، أمس الأحد، على وقع خبر صادم، بعد وفاة أحد المدعويين لعرس أقيم بالدوار.

 "شوف تيفي"

اهتز دوار لكراممة ضواحي مدينة الجديدة، أمس الأحد، على وقع خبر صادم، بعد وفاة أحد المدعويين لعرس أقيم بالدوار.

وحسب مصادر محلية فإن حفل الزفاف ،مر بشكل عادي وسط فرحة أهل العروسين، إلا أن الفرحة تحولت صباحا إلى مأتم، حينما عُثر على شاب داخل خيمة العرس جثة هامدة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي حلت بعين المكان فور توصلها بإخبارية في الموضوع، وفتحت تحقيقا، بينما تم نقل جثة المتوفي إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة من أجل التشريح للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.

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المغرب شوف تيفي الجديدة المتوفي مصالح الدرك الملكي مستودع الأموات

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